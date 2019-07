Neubörger. Viele Interessierte haben sich auf dem Sportgelände des SV Neubörger zum „Boulen für alle“ eingefunden. Mit dieser Veranstaltung setzte die jüngste Gruppe des Vereins die besonderen Angebote anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehens fort.

Die Anlage wurde im Jahr 2017 in mehr als 400 Arbeitsstunden auf einer 200 Quadratmeter großen Fläche hergestellt. Seitdem ist der Platz ein beliebter Treffpunkt für die Boulespieler in Neubörger.



Fünf Stunden wurde Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit gegeben, die Regeln des Sports und das Werfen oder Stoßen der Boulekugeln kennen zu lernen. „Boule ist ein Sport für Groß und Klein, für Jung und Alt“, hieß es aus dem Kreis der Organisatoren, die auch die Unerfahrenen unterstützten. Viele versuchten zum ersten Mal, eine größere Metallkugel möglichst nahe an einer Zielkugel, das auch Schweinchen genannt wird, zu platzieren.

Kein Turnier, keine Mannschaften

Beim „Boulen für alle“ gab es keine Turnier. Auch wurden keine Mannschaften gebildet. Die Besucher sollten den Organisatoren zufolge einfach spielen, um Spaß zu haben. Die Kugeln wurden gestellt. An aufgestellten Tischen und Bänken gab es zudem die Möglichkeit, sich zu entspannen.

Eine Fortsetzung findet der Veranstaltungsreigen des Sportvereins anlässlich des Jubiläums am Samstag, 24. August, mit einem Familiennachmittag unter dem Motto „100 Jahre SV Neubörger: Ein Verein stellt sich vor.“ Die einzelnen Abteilungen richten an diesem Tag ein Spiel- und Sportfest auf dem Vereinsgelände aus. Den Höhepunkt im Jubiläumsjahr bietet der Jubiläumsball „Rot-Weiße-Nacht“ im Neubörger Hof am 19. Oktober.