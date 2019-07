Stoppelfeld in Wippingen brennt ab CC-Editor öffnen

In Wippingen hat ein Stoppelfeld Feuer gefangen. Symbolfoto: Henning Stricker

Wippingen. In Wippingen in der Samtgemeinde Dörpen ist nach Angaben der Polizei am frühen Donnerstagabend ein Stoppelfeld abgebrannt.