Heede. Friedhelm Hilgefort ist der neue König des Bürgerschützenvereins Heede. Am Schützenfestmontag erwies er sich in einem bis zum Schluss spannenden Wettkampf um die Königswürde als bester Schütze.

Zur Königin an seiner Seite erwählte der neue Regent seine Ehefrau Margret Hilgefort. Das Königspaar tritt die Nachfolge von Tobias Brand und Anja Gruber an. In den Hofstaat beriefen die neuen Majestäten: Kurt und Maria Mauer, Josef und Maria Thieben, Clemens und Stefanie von Ohr, Paul und Petra Determann, Reinhard und Maria Frye, Gerhard und Sandra Wegmann, Helmut und Margret Schwarte, Bernd und Ludmilla Dähling, André Bahns und Tina Buhr, Reinhold und Claudia Schulte, Wilfried und Mechtild Kleemann, Werner und Marianne Depeweg, Hans-Hermann und Maria Andrees, Andreas und Andrea Laubur, Engelbert und Marlen Dähling, Reinhard und Marlies Wilkens, Heiner und Hildegard Rehnen, Josef und Maria Terfehr, Christian und Birgit Clemens sowie Karl-Heinz und Katharina Wulfers.