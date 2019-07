Walchum. Einen Einblick in die Landwirtschaft haben die Viertklässler der Grundschule in Walchum bekommen.

Nach einer Einführung während des Unterrichts zum Thema „Das Huhn in der Landwirtschaft“, gehalten Ursula Welting vom Wissenschafts- und Informationszentrum Nachhaltige Geflügelwirtschaft (WING) der Universität Vechta, fuhren die Grundschüler und ihre Klassenlehrerin Anette Slawik mit dem Planwagen zum Hof der Familie von Thomas Eiken in Walchum.



In Schutzanzügen

In Zusammenarbeit mit dem landwirtschaftlichen Ortsverein Walchum besichtigten die Kinder die Hähnchenmastställe der Familie. Eiken erläuterte in den Ställen den in Schutzanzügen gekleideten Jungen und Mädchen den Weg vom Küken bis zum Schlachthähnchen und informierte über die Funktion der Fütterungsanlagen und das Klima im Stall.

"Geflügeldiplom" abgelegt

Nach der Führung durch die Stallanlage absolvierten die Kinder ein Quiz mit Fragen „Rund um das Huhn“ und erhielten für ihre erfolgreiche Erkundung ein „Geflügeldiplom“. Zudem informierte Landwirt Eiken über die Kartoffel. Nach einem Imbiss und mit Informationsmaterial ausgestattet, traten die Schüler mit ihrer Klassenlehrerin den Rückweg mit dem Planwagen an. Die Hoferkundung habe nicht nur den Schülern Spaß gemacht, sondern auch den teilnehmenden Landwirten des Ortsvereins.