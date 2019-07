Heede. Zum 25. Mal steigt am Samstag, 3. August 2019, das Festival „Heeder See in Flammen“.

Die Veranstalter sprechen von der „wohl größten Strandparty“ im Emsland mit neun Bühnen, zahlreichen Musikern und Discjockeys, Feuerwerk sowie einem bunten Rahmenprogramm ab 18 Uhr für die ganze Familie bei „jeder Menger Sand unter den Füßen. Es wird heiß in Heede.“ Die Organisatoren rechnen mit mehreren Tausend Besuchern.



Als Jugendfete gestartet, habe sich das Festival in den vergangenen Jahren zu eine der größten Veranstaltungen dieser Art in der Region etabliert, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Festival findet immer am ersten Samstag im August statt. Nach dem Erfolg vor 25 Jahren hatten der Veranstalter (die Kemker-Zeltbetriebe) und die Gemeinde Heede beschlossen, den August traditionell mit einer Strandparty am Heeder See zu beginnen.

Versprochen wird ein abwechslungsreiches Musikprogramm aus Pop- und Rockmusik, Schlager, Hip-Hop und den Hits von heute auf neun Bühnen beziehungsweise in fünf Zelten. Auftreten werden beispielsweise das DJ-Ötzi-Double „DJ Fox“, DJ Fuego, die Partyband „Live Sensation“, DJ Rage & Friends sowie das niederländische Duo Wim & Miranda. Für die „Flammen“ soll ein Höhenfeuerwerk sorgen, das ab 23 Uhr über dem See gezündet wird. In einem der Zelte soll ohne Boden Beach-Party-Feeling geboten werden. Zum Jubiläum werde es außerdem eine spektakuläre Laser-Wasser-Show geben.