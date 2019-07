Heede. Sternförmig sind mehr als 140 Frauen durch Heede gepilgert. Anlass war die Wallfahrt der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) des Dekanates Emsland-Nord der Region Hümmling.

„Geh aus mein Herz und suche Freud“ - so ertönte es unter anderem durch die Straßen der Emsgemeinde, als die Frauen von drei Ausgangspunkten zur Statue des Heiligen Michael bei der St.-Marien-Kirche zogen. Zwischendurch gab es auch stille Momente. An verschiedenen Stationen wurden Stopps eingelegt, um innezuhalten bei einem geistlichen Impuls zum Motto „Gehen und beten – Zu sich und zu Gott finden“. Auch in der St.-Marien-Kirche wurden für alle, die nicht mitpilgern konnten, Impulse angeboten.



„Der Erzengel Michael schaut nach oben zum Himmel und trägt das Bild von der Heeder Madonna auf seinem linken Flügel. Er ist der Diener Jesu und Mariens“, sagte die geistliche Begleiterin der KFD Hümmling, Annette Hilmes, beim Abschlussimpuls an der Statue des Erzengels Michael, bei dem die Frauen gemeinsam das Lied „Manchmal brauchst du einen Engel“ sangen.

Im Mittelpunkt der Wallfahrt stand ein Gottesdienst in der St.-Marien-Kirche, der vom Diözesan- Frauenseelsorger Jörg Buß zelebriert und von KFD-Frauen mitgestaltet wurde. „Wenn etwas die Mutter Gottes kennzeichnet, dann ist es ihre Art, am eigenen Leben umzusetzen, was sie vom Evangelium verstanden hat“, predigte Buß über das Wort und das Verstehen des Evangeliums. Er verwies dabei auf ein Zitat von Frère (Bruder) Roger Schütz: „Lebe das, was du vom Evangelium verstanden hast, und wenn es noch so wenig ist. Aber lebe es!“

Musikalisch wurde der Gottesdienst mit Gesangseinlagen und Gitarrenklängen von Hildegard Niehaus-Scherpenberg und feierlichem Orgelspiel von Heinz Hüntelmann umrahmt. Die Vorsitzende des Regionalvorstandes, Marlies Etmann, bedankte sich bei allen, die sich engagiert hatten, diesen Tag vorzubereiten und mitzugestalten.

Viele Frauen verweilten noch an den Andachtsorten auf dem Friedhof, zündeten eine Kerze an und beteten zur Gottesmutter Maria. Die Wallfahrt fand ihren Ausklang mit einem gemeinsamen Imbiss und Gesprächen. „Es tut gut, mit so vielen Frauen unterwegs zu sein mit demselben Ziel“, sagte eine Fußwallfahrerin über die für sie "beeindruckende Wallfahrt“.