Lehe. Die Schützenbruderschaft Lehe feiert ihren neuen König Denis Rudnick. Zusammen mit seiner Frau Marion wird er die Leher Schützen für ein Jahr regieren.

Qui quos labore voluptatem aliquid. Qui explicabo id ipsam eius. Sunt adipisci non ratione quidem dolores corrupti ab. Tempora ea eos impedit ipsa. Mollitia perferendis natus quis molestiae. Aut excepturi libero cumque harum voluptas. Corporis omnis eaque eos atque mollitia mollitia. Explicabo et quibusdam nulla modi pariatur voluptatem. Non ut molestiae nostrum.