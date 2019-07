Dörpen. Hunderten Besuchern hat sich die Freiwillige Feuerwehr in Dörpen anlässlich des Tages der offenen Tür präsentiert, der im Zuge einer Ferienpassaktion stattfand.

Rund um das Feuerwehrhaus an der Rägertstraße verkauften Jungen und Mädchen auf dem Kinderflohmarkt ihre nicht mehr benötigten Spielzeuge. Großer Andrang herrschte zudem beim Fahren eines Feuerwehrautos. Hier hatten Kinder die Möglichkeit, etwa einen Kilometer mit einem großen Feuerwehrauto mitzufahren.

Die Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG) des Malteser Hilfsdienstes stellte zudem ihre Fahrzeuge und Gerätschaften auf dem Gelände rund um die Feuerwache aus. Hier bestand die Möglichkeit, sich einen Krankenwagen von Innen anzusehen.

Auch standen viele Übungen aus den Bereichen Brandschutz und Hilfeleistungen auf dem Programm. So wurde mit einer Drehleiter das Feuerwehrboot angehoben und symbolisch zu Wasser gelassen. In Zusammenarbeit mit der SEG wurde darüber hinaus die Krankentrage auf der Drehleiter montiert und gezeigt, wie Menschen aus Höhen gerettet werden können. Bei einer weiteren Übung präsentierten die Einsatzkräfte verschiedene Pumpen zur Wasserförderung oder zum Leerpumpen von vollgelaufenen Kellern. Der fehlerhafte Versuch einen Fettbrand mit Wasser zu löschen zeigte die enorme Brandausbreitung. Das richtige Verhalten bei einem solchen Brand wurde ausführlich beschrieben.

Moderator Ralf Sievers erklärte die einzelnen Schritte der Einsatzkräfte, um den Besuchern die Arbeit der Feuerwehr zu erläutern. Bei der letzten großen Übung brannte auf dem Gelände einer Reinigungsfirma gegenüber der Feuerwache ein Container mit Holzpaletten in voller Ausdehnung. Die Rettungsleitstelle in Meppen löste mit dem Einsatzstichwort „F2 - brennt Container“, die Digitalmeldeempfänger der Feuerwehrleute aus. Die für die Übung eingeteilten Kameraden eilten zu ihren Spinten, zogen sich in Windeseile um und besetzten die Einsatzfahrzeuge. Mit Blaulicht und Martinshorn fuhren die Feuerwehrleute einmal durch das Gewerbegebiet und trafen dann am Einsatzort gegenüber dem Feuerwehrhaus ein.

Wassertank fasst 4000 Liter

Die Einsatzkräfte bauten ein Hydroschild auf, um die enorme Hitzestrahlung auf die angrenzende Halle zu verhindern. Unter schwerem Atemschutz ging ein Trupp vor um den Brand zu löschen und zeigte den Zuschauern, wie die Einsatzkräfte sich mit Hilfe von Hohlstrahlrohren gegen die enorme Hitzeentwicklung schützen können. Bei dieser Übung konnten die ersten Einsatzkräfte den Brand nicht löschen, sodass das Feuer mit Hilfe von Wasserwerfern gelöscht werden musste. Dafür wurde der Wasserwerfer des ein Jahr alten Tanklöschfahrzeugs mit einem 4000 Liter fassenden Wassertank und einer Wurfweite von knapp 70 Metern verwendet. Des Weiteren wurde das Wenderohr der Drehleiter aufgebaut und ebenfalls eingesetzt, um den Container zu löschen.