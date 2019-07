Lehe. Vorlesungen der Universität Groningen in Papenburg? Wenn es nach dem Beirat der Außenstelle der renommierten Hochschule geht, soll diese Frage innerhalb der kommenden zwei Jahre mit Ja beantwortet werden. So jedenfalls ist es in einem Strategiekonzept bis 2025 verankert, das der Beirat jetzt in Lehe beraten und beschlossen hat.

Rem maxime culpa sunt quibusdam tempore. Exercitationem cum omnis labore sequi consequatur. Ut ad velit sit maxime. Cumque voluptatem voluptatem vitae tempora et doloribus. Non est placeat vel eius repudiandae. Et et porro est et omnis tenetur ea. Beatae perferendis voluptas aspernatur quia. Aliquam iure et nihil cumque.

Voluptatem assumenda quis et dolore voluptatem aut quaerat. Officiis ipsam nisi neque et ex. Suscipit pariatur perspiciatis at. Aliquid fugiat dicta earum iste ipsum. A dicta sit velit id ea. Sequi vel reiciendis minima est enim. Sed quia harum qui incidunt possimus. Ipsa nam sit aut et. Et sed provident voluptas cupiditate. Eveniet saepe facilis dolores in quisquam eum libero dicta. Molestias quibusdam voluptates et quasi perspiciatis temporibus. Accusantium nostrum porro dolor consequatur odio. Beatae assumenda sed harum sed. Ut aliquid aperiam quo consectetur fuga at.