Neulehe. Auf der Neubörger Straße in Neulehe ist es zu einem Unfall gekommen, zu dem die Polizei jetzt nach Zeugen sucht.

Wie die Polizei mitteilt, kam es bereits am vergangenen Donnerstag, 4. Juli, gegen 16.20 Uhr zum Unfall. Der Fahrer eines Citroen war in Richtung Neulehe unterwegs, als ihm in einer Linkskurve ein schwarzer BMW entgegenkam. Dieser fuhr dabei soweit auf die Gegenfahrbahn, dass der Fahrer des Citroen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet er auf den Grünstreifen und touchierte einen Leitpfosten.

Der Fahrer des BMW setzte seine Fahrt in Richtung Bundesstraße fort. Bei dem flüchtigen PKW dürfte es sich laut Polizei um ein Fahrzeug aus der Baureihe X3 oder X5 mit emsländischem Kennzeichen gehandelt haben. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961 9260 in Verbindung zu setzen.