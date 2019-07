Dersum. 100 Jahre Katholische Frauengemeinschaft Deutschland (KFD) in Dersum: Am Samstag, 24. August, feiert die KFD-Ortsgruppe ihr rundes Jubiläum mit einem abwechslungsreichen Festprogramm.

Die Feierlichkeiten beginnen mit einem Festgottesdienst um 17.30 Uhr in der St.-Antonius-Kirche in Dersum. Im Anschluss lädt die Ortsgruppe zum Festakt in die Gaststätte Ganseforth ein. Neben einem Empfang mit Imbiss und einigen Reden wird ebenfalls ein Unterhaltungsprogramm geboten. Nach der offiziellen Veranstaltung hofft die KFD-Ortsgruppe über viele Gäste beim gemeinsamen Feiern mit Musik und Tanz.

Neue Fahne

Besonders freuen sich die Frauen über eine neue Fahne, die sie sich zum 100-jährigen Bestehen anschaffen wird. Nach Angaben von Annelen Gruber wird diese von Stickmeisterin Judith Schneider-Schrief aus Haltern in Handarbeit hergestellt.

Wie die Mitglieder darüber hinaus mitteilen, seien Unterlagen, die das Gründungsjahr der Gemeinschaft belegen, in Dersum nicht auffindbar gewesen. Laut Verzeichnis der christlichen Müttervereine aus dem Bistum Osnabrück sei der christliche Mütterverein am 20. November 1919 in der Pfarrkirche St. Antonius in Dersum gegründet und am 9. Dezember 1919 durch Bischof Antonius von Hende der Erzsolidalität christlicher Mütter bei der Kirche St. Aegid in Regensburg angeschlossen.

Zu den heutigen Aufgaben der KFD-Ortsgruppe gehöre unter anderem die jährliche Kirchenreinigung, das Mitwirken bei Feierlichkeiten und kirchlichen Anlässen sowie die Maiandacht und das Kreuzwegbeten.