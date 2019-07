Neubörger. Der SV Neubörger hat mit einem Kommersabend sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Während der Veranstaltung sind zahlreiche Mitglieder ausgezeichnet worden.

Rund 300 Gäste aus Politik, Sport und Gesellschaft waren der Einladung ins Festzelt gefolgt. In seiner Begrüßungsrede hieß Vorsitzender Christoph Wöste die früheren Vorsitzenden Josef Schulte, Antonius Korte, Alfons Gerdes, Clemens Wiggerthale, Berthold Kossen und Uwe Deutsch besonders willkommen.





Nach einem "Liedvortrag” durch Kirchenchor Hamonia eröffnete der CDU-Landtagsabgeordnete Bernd Busemann aus Dörpen den Reigen der Gratulanten: "Die Gründung war eine wunderbare Entscheidung. Daher gilt mein Dank allen, die irgendwie mit angefasst haben.”



Sport in aller Vielfalt für Jung und Alt

Laut dem Kreistagsabgeordneten Manfred Gerdes (CDU) ist 100 Jahre SV Neubörger, 100 Jahre Sport in aller Vielfalt und 100 Jahre Sport für Jung und Alt. Seit seiner Gründung habe sich der SV über Generationen hinweg um den Sport verdient gemacht. “Sport war und ist heute mehr denn je ein wichtiger Bestandteil unseres Gemeinschaftslebens.” Wer Sport treibe, lerne Spielregeln zu akzeptieren, mit Siegen und Niederlagen umzugehen und tue etwas für seine Gesundheit. Gleichzeitig lerne man, sich in einer Gemeinschaft einzubringen.

Samtgemeindebürgermeister Hermann Wocken gratulierte im Namen von Rat und Verwaltung “zur herausragenden Arbeit”. Seit einem Jahrhundert schon stärke der SV Neubörger unermesslich viele Arme, Rümpfe und Beine - und vertreibe alle Einsamkeit, so Hermann Wocken. “1998 für den Jugendbereich und 2004 für den Damen- und Mädchenfußball ist eure erstklassige Arbeit mit dem Sepp-Herberger-Preis ausgezeichnet worden.”



Ulrich Müller machte den Erfolg des Vereins an der guten Zusammenarbeit im Verein fest. In seiner Rede blickte er auf die Entwicklung zurück. “Von der Gründung als reiner Fußballverein hat sich der SVN zum ausgesprochenen Breitensportverein entwickelt.” Ohne die Arbeit der jeweiligen Vorstände und die Unterstützung durch Betreuer und Übungsleiter wären die Aufgaben “in der größten Organisation des Ortes nicht zu schultern gewesen”, so Müller.

Ehrenamt wird groß geschrieben

Laut Hermann Wilkens vom Kreissportbund Emsland, der in jungen Jahren für den SV Neubörger die Stiefel schnürte, wird im SVN soziale Eigenarbeit sichtbar. Der Refrain im Vereinslied “Wir sind aus echtem Holz, auf unsere Arbeit stolz, mein SV Neubörger, dir nur bleib ich treu” sage viel über den Wert des Vereins über einen Zeitraum von 100 Jahren. Das Ehrenamt werde groß geschrieben, auch sei der Ort immer sportfreundlich geblieben.





Im Gepäck hatte NFV-Kreisvorsitzender Hubert Börger einen Korb voller Geschenke. Der Varenroder war mit zehn Fußbällen angereist und konnte die Ehrenplakette des DFB, die große Ehrenplakette des NFV und den Ehrenteller des Kreisfußballverbandes Emsland an den Vorsitzenden Christoph Wöste überreichen.

Mit Liedvorträgen ließ der Kirchenchor die Geschichte des Vereins Revue passieren. Die Anwesenden stimmten stehend begeistert ein und forderten Zugaben.

Die Geehrten Ehrennadeln verliehen Goldene Nadel mit Loorbeerkranz: Stefan Korte, Lukas Michels, Wilhelm Sebers, Stephan Wöste, Clemens Wiggerthale, Lambert Fischer, Anton Hermes, Heinz Jaspers, Otto Runde, Josef Schulte und Heinrich Riedemann. Goldene Nadel: Dieter Lange, Alfons Gerdes, Antonius Korte, Hanni Riedemann, Angelika Jansen, Töne Kossen, Bernd Kohnen, Anton Mescher, Alois Schürmann und Hermann Töpker. Silberne Nadel: Uwe Deutsch, Günter Dreesmann, Jutta Fromme, Norbert Horstmann, Ria Kerßens, Gaby Korte-Schuten, Berthold Kossen, Ewald Kossen, Kerstin Kossen, Karl-Heinz Langen, Frank Michels, Bernd Schuten, Bärbel Töpker, Clemens Voss, Christoph Wöste, Helmut Kossen, Leni Kohnen und Mathias Tiedeken.