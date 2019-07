Schülerinnen aus Dörpen tauchen in Geschichte des Telefons ein CC-Editor öffnen

Tief in die Geschichte des Telefons tauchten unter anderem (von links) Jana Gruber, Darlien Ahrens und Joelina Grohe ein. Foto: Thomas Korte

Dörpen. Mit der Geschichte der Telefonie haben sich in den vergangenen Wochen die Schülerinnen der Technik-AG an der Oberschule in Dörpen auseinandergesetzt.