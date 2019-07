Polizei sucht Zeugen nach Dieseldiebstahl in Dersum und Lahn CC-Editor öffnen

Die Polizei sucht Zeugen nach zwei Dieseldiebstählen im nördlichen Emsland. Symbolfoto: Gründel

Dersum/Lahn. In zwei Orten im nördlichen Emsland haben Unbekannte am vergangenen Wochenende eine nicht unerhebliche Menge an Dieselkraftstoff von zwei Baustellen gestohlen.