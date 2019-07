Dörpen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Rägertstraße in Dörpen sind am Montagmorgen drei Menschen schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war ein 28-jähriger Mann mit seinem Auto die Rägertstraße in Richtung Bundesstraße 70 unterwegs und wollte in die Forst-Arenberg-Straße abbiegen. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß. Der 28-Jährige aus Dörpen sowie die beiden 20-jährigen Insassen des entgegenkommenden Autos wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand den Beamten zufolge ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

Neben Polizei und Rettungskräften war auch die Feuerwehr aus Dörpen mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe aufzufangen, was mithilfe von Auffangwannen und Bindemitteln gelang.