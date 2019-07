Dörpen. Auf der Hauptstraße in Dörpen hat sich am Dienstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Ein Pkw ist gegen eine Hauswand geprallt.

Personen wurden nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte nicht verletzt. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Hausnummer 14, also in der Nähe des Kreisverkehrs mit der Wittefehnstraße.

Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.







Wir aktualisieren diesen Beitrag, sobald uns weitere Informationen vorliegen.