Dörpen. Auf der Wittefehnstraße in Dörpen hat sich am Dienstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Ein Pkw ist gegen eine Hauswand geprallt. Die Fahrerin des Wagens wurde dabei leicht verletzt.

Die Fahrerin wollte am Dienstag gegen 9 Uhr vom Parkplatz eines Supermarktes nach rechts auf die Wittefehnstraße in Richtung Kreisel/Hauptstraße biegen. Dabei verwechselte sie nach Angaben der Polizei Papenburg Gas und Bremse und fuhr quer über die Straße in eine gegenüberliegende Hauswand.

Der Wagen überfuhr eine Absperrung, die dort wegen Leitungsarbeiten am Straßenrand aufgebaut war, und zerstörte Teile des Vorgartens des Hauses.





Die Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vorsichtshalber zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Auch die Hauswand trug einen beträchtlichen Schaden davon.

Wie die Feuerwehr der Samtgemeinde Dörpen mitteilte, wurde innerhalb des Hauses ein Heizungskörper von der Wand gerissen. Ein hinzugezogener Bauingenieur bestätigte, dass keine unmittelbare Einsturzgefahr des Hauses bestehe. Die Feuerwehr Dörpen war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort.