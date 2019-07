Heede. Ein stark alkoholisierter 40-jähriger Autofahrer hat am Sonntagmittag auf der Neurheder Straße einen Unfall verursacht. Dabei wurde ein 74-Jähriger verletzt.

Nach Angaben der Polizei von Montag war der 40-Jährige auf der Neurheder Straße in Richtung Heede unterwegs, als er in Höhe der Waldstraße auf das Auto eines 74-jährigen Mannes auffuhr. Der Verursacher stand dabei deutlich unter Alkoholeinfluss, teilten die Beamten mit. Ein entsprechender Test habe einen Wert von 3,01 Promille ergeben. Dem 40-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Bei dem Zusammenstoß zog sich ein 74 Jahre alter Mann aus Groningen in den Niederlanden leichte Verletzungen zu. An den Autos entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 3500 Euro.