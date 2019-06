Neulehe. Der Eichenprozessionsspinner hat sich auch in Bäumen in der Gemeinde Neulehe breit gemacht. Darauf weisen Anwohner der Aschendorfer Straße hin.

Die Grundstücksbesitzer haben in Eigenregie eine Fachfirma beauftragt, um die Nester der Raupe, deren Haare ein Nesselgift enthält, das beim Menschen zu Hautreizungen führen kann, absaugen zu lassen.

Vom Leiter des Ordnungsamtes der Samtgemeinde Dörpen, Gerd Klaas, hieß es zu Beginn dieser Woche, es habe im Rathaus in Dörpen aus allen Mitgliedsgemeinden, außer aus Neulehe, Hinweise auf Eichenprozessionsspinner (kurz EPS) gegeben. Vermehrt kamen die Meldungen aus Dörpen und Walchum. Klaas bestätigte am Donnerstag, am Vormittag zwei Anrufe aus Neulehe erhalten zu haben. Ihm sei der Befall an den Bäumen, die sich auf Privatflächen befinden, bisher nicht bekannt gewesen.

Insgesamt wurden in der SG Dörpen Klaas zufolge bisher 25 Fälle gemeldet. Sofern notwendig, werden die Nester abgesaugt, ansonsten erfolgen Hinweise durch entsprechende Warnschilder. Der Kontakt mit den Raupen sollte unbedingt vermieden werden.

In sechs der sieben Kommunen im nördlichen Emsland gibt es in diesem Jahr bestätigte Fälle des EPS. Besonders schlimm ist es in der SG Lathen (mehr als 50 Fälle) und Sögel (mehr als 40 Fälle). Die Raupe frisst sich aber immer weiter nach Norden voran. Betroffen sind demnach auch die SG Nordhümmling und die Stadt Papenburg. Noch keinen Befall gibt es in der Einheitsgemeinde Rhede.

