Hasselbrock. Während der Generalversammlung des Sportvereins Spielgemeinschaft (SG) Walchum/Hasselbrock stimmten die Mitglieder darüber ab, den Beitrag für die Sparte Tennis aufzuheben. Auch Wahlen standen auf dem Programm.

Die Versammlung beschloss, dass Aktive aus dem Tennisbereich zukünftig ausschließlich den Beitrag des Sportvereins zahlen müssen. Ein gesonderter Beitrag für die Tennissparte ist nicht nötig.

Im Zuge der Wahlen sprachen die Mitglieder dem Vorstand das Vertrauen aus und wählten Klaus Fehrmann als stellvertretenden Vorsitzenden und Andrea Benker als Schriftführerin einstimmig in ihre Ämter. Den Posten für die nicht wieder zur Kandidatur stehenden stellvertretenden Kassenwartin übernimmt Anna Rother. Günther Koop, Michael Puls, Manfred Stelzer und Alfons Wessels bleiben als Beisitzer dem Führungsgremium treu. Auch die Fachwarte und Abteilungsleiter wurden in ihren Ämtern bestätigt. Im kommenden Jahr prüfen Peter Kässens und Bernd Springfeld die Kasse.

Im Rechenschaftsbericht des Vereins erinnerte der Vorsitzende Manfred Germer an die Sportwoche mit den Veranstaltungen Seniorennachmittag, Fußballturnier mit anschließendem Grillbüfett, Spiele für Kinder und einen Schnupperkurs „Boule“. Des Weiteren berichtete der Vereinschef von der Kooperation „Anpfiff für's Leben“ zwischen Schule und Sportverein, von der neuen Sparte Walking-Football und der Absolvierung der Sportabzeichen sowie von der Teilnahme beim Jubiläum der Walchumer Seniorengruppe und beim Neujahrsempfang der Gemeinde Walchum, der Beseitigung von Restmängeln in der Sporthalle, der Unterstützung des „Ropa-Run“ und dem seit kurzem angebotenen Tennistraining für Jung und Alt.

Der Verein schaffte im vergangenen Jahr die Schwungringe „Smoveys“ und einen Defibrillator an, der in Absprache mit der Gemeinde Walchum beim Gesundheitszentrum in Walchum angebracht wurde. Im kommenden Vereinsjahr findet ein Kurs zur Handhabung der Geräte für alle Übungleiter statt. Germer sprach der Gemeinde Walchum einen Dank für die stetige Unterstützung aus und bedankte sich zudem bei allen Sponsoren, die dazu beigetragen hätten, dass der Verein gut aufgestellt sei.

Walchums Bürgermeister Alois Milsch betonte in seinen Grußworten die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Sportverein. „Ich finde es bemerkenswert, dass der Verein jedes Jahr neue Sparten aufstellt, die unter anderem auch von Mitbürgern genutzt werden können, die sportlich nicht mehr hundertprozentig aktiv sind. Und wir von der Kommune sind stolz darauf, dass der Defibrillator seinen Platz beim Gesundheitszentrum gefunden hat“, lobte Milsch.

Die Vertreter des Sportvereins Grün-Weiß Dersum betonten die gute Zusammenarbeit beider Vereine. Die Fachwarte der SG berichteten von einer erfolgreichen abgelaufenen Saison. So konnte die erste Damen-Tischtennismannschaft in die erste Bezirksklasse aufsteigen und eine dritte Herrenmannschaft im Tischtennisbereich konnte aufgestellt werden. Die erste Herren-Fußballmannschaft sicherte sich nach dem Aufstieg in die zweite Kreisklasse den achten Tabellenplatz. Alle weiteren Mannschaften der verschiedenen Sparten können auf rege Beteiligung zurückblicken.

Der Vorsitzende Germer verwies abschließend auf die anstehenden Termine des Vereins, zu denen das Fußballturnier am 29. Juni, der Seniorennachmittag am 4. Juli und der Sportsonntag mit der Sportmesse am 7. Juli gehören. Weiterhin findet am 17. August die Kurzschulung zur Handhabung mit dem Defibrillator statt und jeden Dienstag besteht die Möglichkeit, die Disziplinen für das Sportabzeichen zu absolvieren. Interessierte können sich beim Vorstand melden.