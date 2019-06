Im großen Besprechungsraum des Verlagsgebäudes der Ems-Zeitung am Papenburger Stadtpark ließen sich am Dienstagvormittag die 17 Viertklässler der Grundschule Walchum die Zeitungsmache erklären. Foto: Christian Belling

Walchum/Papenburg. Einen Einblick in die Abläufe einer Zeitungsredaktion sowie in das Archiv haben am Dienstagvormittag die 17 Viertklässler der Grundschule Walchum bekommen.