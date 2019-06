Taucher waren an der Ems im Einsatz und suchten nach dem vermissten 18-Jährigen, der nur noch tot geborgen worden konnte. Foto: Torsten Albrecht

Steinbild. Ein 18-Jähriger ist am Sonntagnachmittag in Steinbild bei einem Badeunfall in der Ems ertrunken. Ein Großaufgebot an Hilfskräften war vor Ort.