Dörpen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße (B) 401 bei Dörpen ist eine junge Frau lebensgefährlich verletzt worden. Sie wurde, nachdem sie von der Straße abkam, aus ihrem Fahrzeug geschleudert.

Wie die Polizei mitteilt, war die 21-Jährige mit ihrem Auto auf der Bundesstraße von Dörpen in Richtung Oldenburg unterwegs. In einer langgezogenen Kurve kurz nach der Abfahrt in Richtung Neudörpen verlor sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Sie kam nach rechts von der Straße ab und fuhr in einen Graben. Dabei wurde sie aus dem Fahrzeug geschleudert und landete auf der Fahrbahn. Das Auto überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau wurde in das Marien-Hospital nach Papenburg gebracht, nach Aussage des Notarztes bestehe Lebensgefahr, so die Polizei.

Vor Ort sind Rettungskräfte im Einsatz und die Polizei hat mit der Unfallaufnahme begonnen. Die Bundesstraße ist weiterhin voll gesperrt.

Sobald nähere Informationen vorliegen, aktualisieren wir diesen Artikel.