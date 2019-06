Dörpen. In fast allen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Dörpen hat sich der Eichenprozessionsspinner breit gemacht. Damit frisst sich die Giftraupe, deren Haare gefährliche allergische Reaktionen hervorrufen können, umgebremst weiter in Richtung Norden.

Entsprechende Informationen unserer Redaktion bestätigte der Bürgermeister der Samtgemeinde (SG), Hermann Wocken (CDU). "In mehreren Mitgliedsgemeinden ist der Eichenprozessionsspinner aufgetreten. So unter anderem in Dörpen, Neudörpen, Lehe, Walchum, Dersum, Heede und Wippingen", teilte Wocken mit.

Wie mehrfach berichtet, verfügt die Raupe über Brennhaare, die einen Giftstoff enthalten. Dieser Stoff soll die Raupen vor Fressfeinden schützen. Kommen die Haare mit der menschlichen Haut in Berührung, können sie dort gefährliche Reaktionen hervorrufen. Das kann nach Angaben des Landkreises Emsland anhaltender Juckreiz sein, aber auch entzündliche Hautausschläge mit Rötungen, Quaddeln und Bläschen. Bei allergischen Reaktionen sind Schüttelfrost, Schwindel, Entzündungen der Augenbindehaut, Reizungen im Rachen, Halsschmerzen und Husten möglich. Vor allem Kinder sollten den Kontakt zu den Raupen meiden. Betroffene sollten bei stärkeren Beschwerden einen Arzt aufsuchen und auf den Kontakt mit den Raupenhaaren hinweisen.

Der Eichenprozessionsspinner ist nachtaktiv. Die Raupen wandern also abends und in den Nachtstunden als Prozession (daher auch der Name) in die Baumkronen und fressen dort die Triebe und Blätter der Eichenbäume ab. Tagsüber verweilen die Tiere in selbstgesponnenen Nestern, die bevorzugt am Stamm, also im unteren Bereich des Baumes, hängen. Selbst Jahre später können diese Nester beziehungsweise die Brennhaare noch die genannten Reaktionen hervorrufen. Erst im August, wenn die Raupen sich zu Nachtfaltern entwickelt haben, ist von einer Entwarnung auszugehen.



Wocken: Warnungen ernst nehmen

"Wir raten dringend dazu, die entsprechenden Warnungen ernst zu nehmen", betont der Dörpener Samtgemeindebürgermeister. Soweit die Gemeinden zuständig sind und es erforderlich ist, werden die Nester abgesperrt. Zudem wird mit Warnschildern auf den Befall hingewiesen. "Je nach Dringlichkeit und Gefahrenpotenzial werden die Nester schnellstmöglich durch eine Fachfirma abgesaugt", erklärt Wocken.

Seit Jahren stellen die Städte und Gemeinden im Landkreis Emsland fest, dass sich der Eichenprozessionsspinner Richtung Norden ausbreitet. Auch in der Stadt und im Landkreis Osnabrück ist das so. Die Stadt Papenburg warnte Anfang Juni vor der Giftraupe.

(Weiterlesen: Eichenprozessionsspinner: Was tun bei Kontakt mit gefährlicher Raupe?)



Anzeige Anzeige

Kein Einsatz von Chemie zur Bekämpfung

Die Kommunen im Emsland hatten sich indes zu Beginn des Jahres nicht auf ein gemeinsames Vorgehen gegen den Eichenprozessionsspinner einigen können. Möglich wäre nämlich der großflächige Einsatz eines Insektenvernichtungsmittels (Biozid) gewesen, das per Hubschrauber oder Spritzdüsen vom Boden aus auf Eichen gesprüht werden kann. Die Kommunen entschieden sich aber für das Absaugen der Nester, aus Angst, dass beim Biozid-Einsatz auch andere Insekten getötet werden. Dem Vorgehen stimmte der Kreistag letztlich auch mehrheitlich zu.