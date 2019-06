Zu aufgeschlitzten Siloballen in Lehe: Zeichen gesetzt

Lehe. Bewusst für den Gang an die Öffentlichkeit hat sich die Familie Trecksler aus Lehe nach der Beschädigung zahlreicher Siloballen entschieden. Sie möchte damit auch über die Folgen solcher Taten informieren. Der Weg ist richtig. Ein Kommentar.

Der finanzielle Schaden von etwa 2000 Euro steht für die Treckslers bei der Suche nach den Tätern gar nicht im Mittelpunkt. Die Familie möchte ein Zeichen setzen und zeigen, dass sie sich solche Vorfälle nicht gefallen lassen will. Mit dem Ausloben einer Belohnung von 1000 Euro soll die Polizei bei der Suche nach Zeugen unterstützt werden.

Die Siloballen wurden durch das Aufschlitzen nämlich zerstört. Das Gras muss weggeworfen werden, weil es durch falsche Gärprozesse den Milchkühen schaden könnte.

Die Wahrscheinlichkeit, dass der oder die Täter in der Nacht zu Samstag, 15. Juni 2019, beobachtet wurden, ist gar nicht so klein. Schließlich liegen die Leher Wiesen direkt an der Bundesstraße 401 zwischen B70 und Emsbrücke.

Bei den Leher Wiesen handelt es sich um ein sogenanntes extensives Grünlandgebiet. Bei der Pflege des Areals gibt es einen engen Austausch zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. Die Bauern handeln beim Grünschnitt also nachhaltig und überlegt. Fällt nun diese Grassilage als Futter für Milchkühe weg, muss möglicherweise Futter hinzugekauft werden, das weniger nachhaltig produziert wurde. Ob die Täter das bedacht haben, darf bezweifelt werden.