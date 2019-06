Lehe. Die Themen Kontrolle und Wirklichkeit spielen laut Michael Brendel vom Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen in der digitalen Welt eine große Rolle. Darauf ist der Journalist während seines Vortrags in Lehe eingegangen.

Brendel sprach auf Einladung der Regionalkonferenz der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD), Region Aschendorf, zum Thema "Die Mensch-App - Wie Internet und Smartphone unsere Wirklichkeit verändern".

Unter der ununterbrochenen Erreichbarkeit und Nutzung digitaler Geräte, wie Smartphones und Tablets, habe die Konzentration Brendel zufolge bisher nachweislich gelitten. "Diese Geräte lenken uns ab", berichtete der Journalist. "Im Jahr 2000 lag die Spanne, in der wir uns durchgängig auf eine Sache konzentrieren können, bei zwölf Sekunden. 2013 nur noch bei acht Sekunden", berichtete Brendel. "Zum Vergleich: die Aufmerksamkeitsspanne von Goldfischen liegt bei neun Sekunden."



Darüber hinaus würden Eltern durch die ständige Erreichbarkeit anders mit ihrem Nachwuchs umgehen. "Früher haben meine Eltern mir 30 Pfennig mitgegeben, damit ich im Notfall etwas Kleingeld hatte, um die Telefonzelle zu benutzen", so Brendel. "Heute ist Mama immer nur eine Whatsapp-Nachricht entfernt." Kinder würden nicht mehr lernen Probleme auf eigene Faust zu lösen. "Diese Nähe hat bestimmt auch Vorteile, doch ich denke es gehört zur Kindheit dazu, Probleme alleine lösen zu müssen."

Im Durchschnitt schauen Brendel zufolge Smartphone-Besitzer alle 18 Minuten auf ihr Gerät. Die meisten Apps seien so programmiert, dass der Nutzer das Gefühl habe, etwas zu verpassen, wenn er nicht in regelmäßigen Abständen hineinschaut. Darüber hinaus würde das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet werden, in dem Moment in dem ein Nutzer eine positive Nachricht auf seinem Handy sehe. "Diese Reaktion ist vergleichbar mit der, wenn wir einen Glücksspielautomaten bedienen", erklärte Brendel.



App-Nutzer zahlen mit ihren Daten

So gut den meisten Smartphone- und Internetnutzern die Kontrolle durch Fitnesstracker und digitale To-Do-Listen auch gefällt, so könnten die Nutzer auf der anderen Seite auch sehr stark kontrolliert werden. Eine Vielzahl an Apps sei zwar kostenlos, Nutzer würden dafür allerdings mit ihren Daten bezahlen.

Obwohl die Daten von unter anderem Whatsapp verschlüsselt sind, kann die Kommunikations-App trotzdem gewisse Eckdaten wie den Standort, den Zeitpunkt oder die Person mit der kommuniziert wird herausbekommen. "Wenn Sie nachts auf der Golden Gate Bridge stehen und dabei mit einer Telefonseelsorge telefonieren, dann kennt die App vielleicht nicht den Inhalt der Unterhaltung, aber es sagt viel aus."

Auch die Filterblase stelle Brendel zufolge ein Problem dar. Die Suchmaschine Google entscheide beispielsweise, welche Suchergebnisse ein Nutzer in welcher Priorisierung angezeigt bekommt. "Die Suchmaschinen meinen das gut", sagte der Journalist. "Sie zeigen dem Nutzer, was sie glauben, was er sehen möchte." Somit würden Nutzer allerdings einfach immer weiter in ihrer Meinung unterstützt werden und hätten gar keine Möglichkeit mehr, sich mit anderen Ansichten auseinanderzusetzen.



Nicht zu sehr auf die Technik vertrauen

"Die digitale Welt ist ein Fakt und hat die Welt zum positiven bereichert", meint Brendel. "Doch wenn wir diese Technik nutzen und zu sehr darauf vertrauen, dann verlieren wir vielleicht ein bisschen das Bauchgefühl, das Gefühl für uns selbst."

