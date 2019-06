In der Gaststätte Ganseforth in Kluse hat sich der Vorstand des HHG mit seinen Mitgliedern (von links) Eckhard Müller, Elke Heinemann-Heinze, Peter Liesen, Margret und Josef Ganseforth sowie Ernst-Otto Cordes zur Generalversammlung getroffen. Foto: Insa Pölking

Kluse. Die Vorbereitungen für die diesjährige Kirmes am 21. und 22. September in Steinbild sind in vollem Gange. Auf der Generalversammlung des Vereins für Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) Kluse-Ahlen-Steinbild in der Gaststätte Ganseforth in Kluse haben die Mitglieder weitere Vorbereitungen getroffen.