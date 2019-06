Neubörger. Auf viele Türklingeln wird in den kommenden Tagen der Vorstand des Sportvereins (SV) Neubörger drücken. Das Gremium um den Vorsitzenden Christoph Wöste geht durch den Ort, um die Festschrift zum 100-jährigen Bestehen des Vereins vorzustellen.

Als sich im Herbst vergangenen Jahres der Vorstand des im Frühjahr 1919 gegründeten Sportvereins erste Gedanken über das bevorstehende Jubiläum machte, bildeten sich zügig Gremien, die sich schwerpunktmäßig mit der Erstellung der Festschrift sowie dem noch bevorstehenden Kommersabend und dem Rahmenprogramm des Jubiläumsjahres beschäftigten.

Lebendig und bunt

Im fünfköpfigen Festschrift-Gremium aktiv war unter anderem Beisitzer Thomas Schürmann, der das 76 Seiten umfassende Werk im Vereinsheim vorstellte. "Bei unserer Arbeit haben wir den Fokus bewusst auf die vergangenen 25 Jahre gelegt", erklärt er. Mit vielen Fotos werde der Verein nach seinen Worten so gezeigt, wie er ist: lebendig und bunt.

Bei der Daten- und Fotosammlung zu Beginn der Erarbeitung der Festschrift habe sich das Gremium im Ort umgehört. "Wir haben von den Neubörgeranern viel Input bekommen", bedankt sich Schürmann. Einiges habe auch der langjährige Vereinschef Clemens Wiggerthale archiviert, was genutzt werden konnte.

Nach der Vorstellung des Festprogramms im Jubiläumsjahr folgen in der Festschrift zahlreiche Grußworte, ehe die jüngere Geschichte des Vereins vorgestellt wird. Die Berichte aus den einzelnen Abteilungen, die Vorstellung einzelner Veranstaltungen und das Vereinslied "Wir sind aus echtem Holz" folgen auf den hinteren Seiten.

Nachdem die Vorstandsmitglieder ihre Tour durch den Ort abgeschlossen haben, wird die Festschrift, die fünf Euro kostet, ab dem 1. Juli in der Bäckerei Uhlen sowie der Tankstelle Kossen erhältlich sein.

Kirchenchor singt Fußballlieder

So gut wie abgeschlossen sind auch die Vorbereitungen für den offiziellen Kommersabend, der am Freitag, 5. Juli, um 19 Uhr im Festzelt auf dem Sportplatz durchgeführt wird. "Über die Gestaltung des Abends haben wir uns viele Gedanken gemacht", berichtet Vereinschef Wöste, der rund 400 Besucher, darunter 250 geladene Gäste erwartet. Außer den zahlreichen Grußworten freut sich der Vorsitzende besonders auf die Auftritte des Kirchenchors Harmonia. "Die haben so manches Fußballlied einstudiert, was mit Sicherheit zur Auflockerung beiträgt."

Anzeige Anzeige

Einen weiteren noch folgenden Termin im Jubiläumsjahr, den man sich nach Angaben des Vereinschefs vormerken müsse, sei der Familiennachmittag unter dem Motto "100 Jahe SV Neubörger: Ein Verein stellt sich vor" am Samstag, 24. August.

Wöste zufolge sei es dem Vorstand bei der Gestaltung des besonderes Jahres wichtig gewesen, mehrere Aktivitäten über das Jahr verteilt zu haben. "So ein intensive Jahr braucht man natürlich nicht immer. Es macht aber auch viel Spaß, besonders wenn man sieht, dass die Dorfgemeinschaft zusammenhält."