Neubörger. Der SV Neubörger wird mit einem neuen Trainer in die kommende Saison der 1. Fußballkreisklasse gehen. Mit Heinz Stienken übernimmt kein Unbekannter die Leitung der ersten Herren.

Der 64-jährige Sögeler folgt auf Karl-Heinz Langen, der das Team ein Jahr trainierte und in der abgelaufenen Saison auf den dritten Tabellenplatz führte. Vereinsvorsitzender Christoph Wöste betont, dass die Trennung auf Wunsch des scheidenden Trainers erfolgte. „Wir sind Karl-Heinz Langen sehr dankbar für seine Leistungen für den Verein und dafür, dass er immer wieder eingesprungen ist“, so Wöste.



Dem neuen Übungsleiter eilt der Ruf voraus, eine Mannschaft über einen längeren Zeitraum formen zu können. So führte Stienken die erste Herren von Blau-Weiß in seiner Amtszeit von 2012 bis 2018 in die Kreisliga. „Bei der Wahl des Vereins sind mir Kameradschaft, Zusammenhalt und Identifikation wichtig. Das finde ich beim SV Neubörger vor und fühle mich hier daher richtig aufgehoben“, teilt Stienken bei der Vorstellung mit.

Als Ziel für die neue Saison geben Vorstand und der neue Übungsleiter eine Platzierung unter den ersten vier aus. „Wir wollen mit einem attraktiven Fußball oben mitspielen, wissen aber auch, dass es ein heißer Kampf wird“, so Stienken. Als härteste Konkurrenten macht der Fußballlehrer die Absteiger aus der Kreisliga TuS Aschendorf und SuS Rhede sowie BW Lorup und Eintracht Börger aus.



Der Kader bleibt im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert. „Da sind viele junge Spieler dabei, was den Reiz ausmacht", freut sich Stienken auf die kommende Spielzeit. Seine neue Mannschaft hat er bereits in einigen Spielen der Rückrunde beobachtet und vor der Sommerpause kontaktiert. "Ich habe mit ihnen unter anderem über die Trainingsgestaltung gesprochen und dabei schon festgestellt, dass die Jungs heiß sind."