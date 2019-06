Heede. Das Zepter ist übergeben und der Generationswechsel vollzogen: Frank Kleemann ist neuer Vorsitzender des Bürgerschützenvereins Heede. Während der Generalversammlung wählten ihn die anwesenden Mitglieder einstimmig zum Nachfolger von Wilfried Kleemann, der nach 15 Jahren als Vereinschef nicht wieder kandidierte.

„Es ist an der Zeit, die Verantwortung in jüngere Hände zu geben“, sagte Wilfried Kleemann, der dem Vereinsvorstand der Heeder Bürgerschützen insgesamt 36 Jahre angehörte. Seit 1983 engagierte er sich in den verschiedensten Positionen für das Schützenwesen in der Gemeinde Heede: Von 1983 bis 1991 als Mitglied des erweiterten Vorstands, die folgenden sieben Jahre als Schriftführer und ab 1998 als Kassenwart.

Seit 2004 lenkte Wilfried Kleemann als Vorsitzender die Geschicke des Vereins. „Es war eine tolle Zeit. Danke für das Vertrauen, das mir in all den Jahren entgegengebracht wurde“, sagte er, bevor er den Stuhl für seinen Nachfolger und Neffen Frank Kleemann räumte. Als bisheriger Stellvertreter ist dieser mit der Arbeit im Vorstand des Schützenvereins bestens vertraut.

„Er hat die Vereinsarbeit von der Pike auf gelernt“, erklärte der scheidende Vorsitzende. Das durch den Führungswechsel neu zu besetzende Amt des Stellvertreters übernimmt gemäß einstimmigem Versammlungsbeschluss der bisherige Schriftführer Hendrik Gößling. Zum neuen Schriftführer wählten die anwesenden Mitglieder Björn Abeln. Weiterhin hat Antonius Pohlmann seinen Posten als Oberst zur Verfügung gestellt. Dieses Amt hat künftig Bernhard Bögemann inne.

„Du hast unseren Verein immer vorbildlich geführt und durch deine zahlreichen Ideen und Aktionen weiter vorangebracht“, würdigte der neue Vorsitzende das jahrzehntelange Engagement seines Vorgängers und Onkels. Seinem Vorschlag, Wilfried Kleemann zum Dank für seinen vorbildlichen Einsatz zum Präsidenten des Bürgerschützenvereins Heede zu ernennen, begrüßte die Versammlung einstimmig unter großem Beifall. Dank galt ebenfalls dem scheidenden Oberst Pohlmann, den der neue Vorsitzende gemäß einstimmigem Votum zum ersten Ehrenoffizier der Heeder Schützen beförderte.

Eine besondere Ehrung wurde dem Vorstandsmitglied Hermann Nintemann zuteil, der sich seit 30 Jahren als Jugendwart und Trainer des Schießsportnachwuchses um den Schützenverein verdient gemacht hat. Geehrt wurde außerdem Otto Schulte für seinen Einsatz als ehemaliges Vorstandsmitglied und als Vorsitzender der Schießsportgruppe, deren Leitung seit kurzem Jan Terhorst ausübt.

Aufgrund ihrer 25-jährigen Treue zum Bürgerschützenverein wurden Gerd Blodkamp, Klaus von Hebel, Werner Depeweg, Bernhard Kleemann, Johanna Koop, Ulf Siuts, Josef Thieben und Reinhard Wilkens ausgezeichnet. Gerhard Mauer und Heinz Plogmann, die im vergangenen Jahr beide ihr 75. Lebensjahr vollendet haben, wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.