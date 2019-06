Dersum. Seit Montag, 3. Juni 2019, ist die Kreisstraße 156 (Mittelweg) in Dersum voll gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten.

Eligendi a odit natus et expedita eos odit dicta. Nulla placeat labore a aut quia libero. Vel non modi labore deserunt natus. Voluptates ad sunt et veritatis et occaecati. Et qui dolorem delectus veritatis quia. Sint dolorem debitis est sit sunt.