Dersum. Als treffsicherster Kandidat der Dersumer St.-Hubertus-Schützen bei deren 111. Schützenfest hat sich Philipp Schulte erwiesen. Damit tritt er als neuer Schützenkönig die Nachfolge von Hans-Hermann Schwarte an. Zur Mitregentin für das kommende Jahr erkor Schulte Marina Gruber.

