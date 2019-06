Fußballer von Blau-Weiß Dörpen II steigen in die Kreisliga auf CC-Editor öffnen

Geht als "Erste"-Fußballmannschaft von Blau-Weiß Dörpen in der nächsten Saison in der Kreisliga auf Punktejagd: Die bisherige zweite Herren, die sich die Meisterschaft in der ersten Kreisklasse Nord sicherte. Foto: Hermann-Josef Döbber

Dörpen. Als zweite Mannschaft in der ersten Kreisklasse gestartet, als zukünftig "Erste" in der Kreisliga gelandet: Eine in jeder Hinsicht abwechslungsreiche Saison liegt hinter den Fußballern von Blau-Weiß Dörpen II, die das Team mit der Meisterschaft krönte.