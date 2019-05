Neubörger. Direkt am Ort des Geschehens haben sich die elf Viertklässler der Grundschule Neubörger über die Entstehung der täglichen Ausgabe der Ems-Zeitung (EZ) informiert. Innerhalb des Projekts „Klasse! Kids“ der NOZ Medien besuchten sie die EZ-Redaktion in Papenburg.

Die Visite im Verlagshaus am Stadtpark war für die Grundschüler Bestandteil einer mehrtägigen Klassenfahrt nach Papenburg. Drei Tage weilten die Jungen und Mädchen in der Kanalstadt. Dabei standen außer dem Redaktionsbesuch auch eine Führung auf der Meyer Werft sowie eine Stadtrallye auf dem Programm. Untergebracht war der Jahrgang im Jugendgästehaus. Während des Besuchs im Verlagshaus erläuterte EZ-Redakteur Christian Belling der Klasse unter anderem, wie Texte und Fotos tagtäglich den Weg in die Zeitung finden. Ein Besuch im Archiv unter dem Dach des Verlagsgebäudes rundete die Stippvisite der Schüler ab.