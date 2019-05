In Dersum knackt Hermann Wocken die 90-Prozent-Marke CC-Editor öffnen

Nach seiner Wiederwahl als Bürgermeister der Samtgemeinde Dörpen gab es für Hermann Wocken und seine Ehefrau Sina Glückwünsche, Umarmungen und Blumen. Foto: Christian Belling

Dörpen. Fest in der politischen Hand von Hermann Wocken (CDU) ist die Samtgemeinde (SG) Dörpen. Bei der Wahl am Sonntag holte der alte und neue SG-Bürgermeister 86,72 Prozent der Stimmen. Beim Blick auf die Ergebnisse in den Mitgliedsgemeinden sind nur geringfügige Unterschiede im Wählervotum zu erkennen.