Dersum. Die Emsgemeinde Dersum feiert am 30. und 31. Mai 2019 ihr Schützenfest. Zu seinem „Fest des Jahres“ lädt der Schützenverein St. Hubertus ein.

Die Festtage beginnen am Donnerstag um 10 Uhr mit dem Festhochamt in der St.-Antonius-Kirche und anschließendem Frühschoppen in der Gaststätte Ganseforth. Zum Empfang des Königspaares Hans-Hermann und Monika Schwarte samt Throngefolge formiert sich die Kompanie um 14 Uhr auf dem Kolpingplatz beim Bürgerbaum.

Nach dem Abschreiten der Kompanien durch das Königspaar beginnt der Festmarsch durch den geschmückten Ort. Die Senioren haben die Möglichkeit, auf einem Festwagen zum Platz gefahren zu werden. Die Musikvereine Dersum und Heede sowie der Spielmannszug des Schießvereins Papenburg geben im Zelt ein Konzert. Ab 20 Uhr eröffnet die Liveband „Black Horses“ den Königsball. Am Freitag beginnt um 8.30 Uhr mit einem Gottesdienst der zweite Festtag. Nach der heiligen Messe findet der Abmarsch zum Kriegerehrenmal am Berg statt. Dort gedenkt der Schützenverein der Opfer der Weltkriege. Anschließend geht der Marsch weiter zum Schützenplatz.

Für die Kompanie ist um 10 Uhr das Frühstück im Festzelt angerichtet. Die Mitglieder des Schützenvereins beginnen währenddessen mit dem Schießen um die neue Königswürde. Ab 10.30 Uhr tragen die Kindergartenkinder zur Unterhaltung bei. Gegen 12 Uhr soll der neue König proklamiert werden.

Der Marsch mit dem neuen König erfolgt durch die Königsbaumallee. Um 15.30 Uhr findet auf dem Kolpingplatz beim Vereinslokal Ganseforth die Begrüßung des neuen Königspaares und des Hofstaates mit anschließendem Festmarsch durch den Ort statt. Mit dem Krönungsball, musikalisch begleitet von der Partyband „Starlife“, der um 20 Uhr mit dem Einmarsch des neuen Regentenpaares und Gefolge beginnen soll, klingt das 111. Schützenfest aus.