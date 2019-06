Dörpen. Die Gewinner des Wettbewerbs, den die Gemeinde Dörpen rund um Vorschläge zur Gestaltung zweier Kreisel an der Hauptstraße gestartet hatte, stehen fest. Aus insgesamt 16 Vorschlägen entschied sich der Rat nun für drei Einreichungen, eine davon wurde aus Japan zugeschickt.

Um die 9000 Kilometer trennten Jana Sabelhaus von ihrem Zuhause in Kluse, als sie zu ihrer eigenen Überraschung Dörpener Heimatkunde in Japan betrieb. Das erste Mal überhaupt habe sie sich mit der Webseite der Samtgemeinde (SG) befasst. Ihre Mutter habe sie während ihres Work-and-Travel-Aufenthaltes auf den Wettbewerb aufmerksam gemacht. 15 Tage war da noch Zeit bis zum Fristende, und Sabelhaus setzte sich an ihren digitalen Entwurf. "Mit der Post hätte das zwei bis drei Wochen gedauert" – zu lang also. Die Kluserin setzte in ihrer Idee auf Darstellungen von historischen Landgeräten, Landwirtschaft, der Ems, Torf oder auch Symbolen, die für die Mitgliedsgemeinden stehen, darunter der Bürgerbaum in Dersum oder die Mühle in Wippingen. In ihrer Zeichnung platzierte sie diese auf der Kreiselfläche. Sabelhaus erreichte damit Platz drei und bekam einen Einkaufsgutschein in Höhe von 50 Euro. Sie ist erst vor Kurzem aus Japan zurückgekehrt.





Ebenfalls digital ans Werk machte sich Achim Hübschmann. Der Neudersumer hat seine Fähigkeiten, die er in seinem Beruf als Planer von Projekten "jenseits der Milliardengrenze" benötigt, einfließen lassen. "Das ist was ganz anderes", sagte er über den Unterschied zwischen der Arbeit und der Teilnahme am Wettbewerb. In seiner Gemeinde habe er bereits den Kindergarten und das Kirchenumfeld gestaltet. "Das macht mir einfach Spaß", sagt Hübschmann. Er reichte drei Varianten der Gestaltung mit Mauerelementen, Rasen-,Grün- und Splitflächen ein. Für die regionale Note platzierte er die Wappen der Gemeinde und der Samtgemeinde Dörpen. Für den Fachmann winkte auf Platz zwei ein Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro.





150 Euro im Form eines Gutscheins und damit die Würde von Platz eins erhielt Katrin Thole. Die Heederin griff klassisch zu Blei- und Buntstift und brachte in ihrer Zeichnung ebenfalls das Gemeindewappen unter. Die Kreiselfläche unterteilte sie mit vier gepflasterten Pfaden und setzte auf den Flächen dazwischen Hinweise auf die jeweilige Himmelsrichtung. Alles ist in einen steinernen Saum eingefasst. Thole war "ganz froh" über den Sieg. Sie habe schon häufiger bei solchen Wettbewerben mitgemacht und sich auch bei der Gestaltung am Heeder Ortsschild beteiligt.





Nach der einstimmigen Entscheidung im Gemeinderat habe sich das Gremium für zwei Entwürfe entschieden, allerdings seien diese noch nicht ganz fix, sagte Gemeindedirektor Hermann Wocken. Ideen der Wettbewerbsgewinner seien eingeflossen. Beide Kreisel sollen, so Bauamtsleiter Jens von Hebel, möglichst pflegeleicht gestaltet werden und zur Mitte um 80 Zentimeter "angehoben" werden. Am Kreisel an der Neudörpener Straße, auf dem der Lichtmast erhalten bleibt, sollen vier gepflasterte Pfade auf die Mitte des Kreisels nach Himmelsrichtungen ausgerichtet zulaufen. In den Flächen dazwischen soll eine Wildblumenwiese entstehen. Die runde Fläche mit einem Durchmesser von zwölf Metern ist im derzeitigen Plan mit einem gepflasterten Saum versehen.









Keine Steinwüsten

Ähnlich soll der Kreisel an der Wittefehnstraße aussehen. Dort allerdings kann die Plattform in der Mitte des Kreisels für wechselnde Ausstellungssobjekte (beispielsweise des Heimatvereins) oder zur Adventszeit auch für einen Weihnachtsbaum genutzt werden. Um die Mitte herum ist eine Fläche aus pflegeleichten Blaublühern vorgesehen, so Wocken. Sie solle den Bezug der Gemeinde zur Ems symbolisieren. In Beton eingefasste Basaltsteine könnten die Fläche ergänzen. Allerdings: "Wir wollen keine Steinwüsten haben, sondern den Naturaspekt berücksichtigen", sagte von Hebel. Die Kosten für die Gestaltung beider Kreisel belaufen sich Wocken zufolge auf rund 20.000 Euro. Die Umsetzung solle zeitnah und schnellstmöglich vonstatten gehen. Gespräche mit Unternehmen gebe es bereits, so Wocken.