heid Neudörpen. Thomas Hackmann ist der neue Schützenkönig des Schützenvereins Neudörpen.

Auf dem Schützenfest erwies er sich in einem hart umkämpften Wettstreit um die Königswürde als bester Schütze. Zur Königin an seiner Seite erwählte der neue Regent seine Ehefrau Silvia Eiken-Hackmann. Deren Vater, Fritz Eiken, war vor genau 50 und 25 Jahren Schützenkönig in Neudörpen gewesen.

In den Hofstaat beriefen die neuen Majestäten Siegfried Schmees und Astrid Wolter, Markus Triphaus und Elke Niehoff-Triphaus, Wilfried und Manuela Wolters, Jens Michels und Stefanie Wagener-Michels, Ludwig und Thea Bollingerfehr, Jan Bollingerfehr und Christina Gebkenjans, Jan und Monika Kossen, Hermann Krallmann und Gertrud Gerdes-Wocken, Hans-Hermann und Anja Gerdes sowie Ralf Abels und Anja Remmers.