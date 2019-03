Heede. Mit einem geplanten Rekord-Investitionsvolumen in Höhe von 7,3 Millionen Euro will die Gemeinde Heede in diesem Jahr den Ort weiter entwickeln. Gleich 28 Einzelposten listet der Investitionsplan in dem vom Gemeinderat nun einstimmig beschlossenen Haushaltsplan.

Abzüglich der eingeplanten Zuschüsse zu den einzelnen Projekten muss die Gemeinde aus eigener Kasse knapp 4,5 Millionen Euro ausgeben, sofern alle Vorhaben in die Tat umgesetzt werden. Das ist nach den von Kämmerer Heinz-Hermann Lager vorgestellten Zahlen aber kein Problem, denn das Jahr 2018 hat unerwartet viel Steuergeld in die Gemeindekasse gespült. Statt der erwarteten vier Millionen Euro waren es am Ende gleich acht Millionen. Zudem wurden statt geplanter 5,3 Millionen Euro nur 2,3 Millionen Euro investiert. Wie der Kämmerer ausführte, ergab das am Jahresende 2018 einen Kontostand von 6,3 Millionen Euro.

Noch zwei Millionen Euro für Sporthalle und Außenanlagen

Größter Einzelposten unter den Investitionen ist die Fertigstellung der neuen Sporthalle samt Außenanlagen, wofür noch gut zwei Millionen Euro bereit stehen. 750.000 Euro sollen für Grundstücksankäufe aufgewendet werden und weitere 815.000 Euro für den Ankauf von Wohnbauflächen und die Zahlung der "Kinderprämie". Auf die Neuerrichtung des Bauhofes ist im Plan enthalten. Hierfür stehen 800.000 Euro bereit.

Mehrere Vorhaben am Heeder See

Eine weiteren Schwerpunkt bildet der Heeder See. Hier soll ein neues Gebäude für 264.000 Euro errichtet werden. Zudem sind weitere 400.000 Euro für "Infrastrukturmaßnahmen" am Heeder See verfügbar, von denen weder Lager noch Pohlmann den Zweck mitteilten. Lager: "Es ist noch offen, ob und wofür das Geld ausgegeben wird. Die Gemeinde befindet sich in Gesprächen mit Investoren." Auch was die Errichtung eines Spaßbades/Freizeitparks am Heeder See angeht blieb es bei der Erwähnung der in den Haushalt eingestellten 25.000 Euro für Planungskosten.





Wie Kämmerer Lager berichtete, erwartet die Gemeinde Heede für 2019 allein bei der Gewerbesteuer ein Aufkommen von rund 7,5 Millionen Euro, nach 6,7 Millionen Euro in 2018. Zugleich würden nun aber die Umlagebelastungen deutlich steigen. "Das bedeutet für die Gemeinde nun extreme Umwälzungen", so Kämmerer Lager. Vom Empfänger werde die Gemeinde nun zum Geldgeber bei der Gewerbesteuer-, Kreis-, und Samtgemeindeumlage. Dieser Effekt wird sich in 2020 noch einmal verstärken, da laut Lager erst dann die hohen Steuereinnahmen aus dem Jahr 2018 auf die Berechnung Umlagenhöhe durchschlagen würden.





Anzeige Anzeige

Gerade vor diesem Hintergrund herrschte im Rat Einigkeit darüber, dass man - wie es CDU-Fraktionsvorsitzender Otto Flint ausdrückte - bei den Ausgaben "sorgfältig und maßvoll" bleiben müsse. Flint sprach von einem Rekordhaushalt mit vielen für Heede "zukunftsweisenden Vorhaben". Für die SPD/FDP-Gruppe stellte Hermann Krallmann fest, dass die Vorhaben der Gemeinde "angebracht und realistisch" sind. "Die Investitionen werden sich rentieren", zeigte sich Krallmann überzeugt.