Neubörger. Wohnen, Betreuung, Pflege: Ein Projekt, "das in die Millionen geht", und sieben Einzelwohnungen für Senioren sowie 20 Plätze in der Tagespflege bereit halten soll, haben sich Ingo und Stephanie Sebers in Neubörger vorgenommen. Gebaut werden soll auf einem 5100 Quadratmeter großen Grundstück in der Ortsmitte im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Molkereistraße.

Seit fünf Jahren ist Stephanie Sebers mit ihrem ambulanten Pflegedienst "Pflege to Huus" in Neubörger mit 18 Mitarbeitern und drei Auszubildenden in den eigenen vier Wänden an der Aschendorfer Straße selbstständig. "Der Platz dort reicht aber mittlerweile einfach nicht mehr aus", erklärt sie bei einem Besuch vom CDU-Landratskandidaten Marc-André Burgdorf, dem Dörpener Samtgemeindebürgermeister Hermann Wocken (CDU) sowie der Neubörgeraner Verwaltungsspitze am neuen Standort.

Der landwirtschaftliche Hof in der Ortsmitte steht seit Jahren leer. In Gesprächen mit der Erbengemeinschaft habe man sich auf die Folgenutzung geeinigt. "Sie sind vom Projekt überzeugt und unterstützen uns", teilt Ingo Sebers mit. Gemeindedirektor Gerd Langen freut sich über die Einigung. "Ich bin von ihrem Durchhaltevermögen begeistert, weil ich weiß, das die Gespräche lange gedauert haben. Ein solches Angebot für Senioren ist hier im Herzen von Neubörger mit vielen Angeboten im Nahbereich genau richtig."

Erste Grafiken und Ansichten, wie die drei geplanten Gebäudekomplexe auf dem 5100 Quadratmeter großen Grundstück aussehen sollen, gibt es bereits. "Das Haus hat Geschichte. Wir wollen den landwirtschaftlichen Charakter unbedingt erhalten", macht Ingo Sebers deutlich. In zwei der drei Bauten sollen die sieben jeweils 68 Quadratmeter großen Einzelwohnungen mit eigenen Terrassen entstehen. Der dritte Komplex ist für Tagespflege und Verwaltung sowie weitere Dienstleistungen wie Frisör, Fußpflege, Ergotherapie sowie eine Bastel- und Werkraum vorgesehen. "Die Übergänge zwischen den Einzelwohnungen und der Tagespflege sollen bei Bedarf fließend sein", erklärt Stephanie Sebers.



"Riesengroße" Parkanlage

Die Pläne sehen zudem vor, dass die Gebäude in eine "riesengroße" Parkanlage mitsamt Innenhof eingebettet werden. Die alten Eichen sollen bleiben und in den Park integriert werden. "So ein Angebot hier am Eichenbrink passt einfach. Ich bin so begeistert, dass mir die Worte dafür fehlen", so Neubörgers Bürgermeister Ulrich Müller (FWN).

Die ersten Büroräume wurden bereits hergerichtet. Im nächsten Schritt steht der Abriss der alten Diele an. "Davon wollen wir aber viele Sache wie beispielsweise die Balken wiederverwenden um den Bauernhof-Stil zu erhalten", teilt Ingo Sebers mit. Auf einen genauen Zeitpunkt, wann die ersten Senioren einziehen können und das Vorhaben abgeschlossen ist, will sich das Ehepaar nicht festlegen. "In den nächsten zwei bis drei Jahren soll es aber soweit sein", setzt sich Stephanie Sebers zum Ziel. Auch die Summe, die dafür in die Hand genommen wird, bleibt unkonkret. "Es geht aber in die Millionen."



Fünf der sieben Einzelwohnungen sind nach ihren Worten bereits vergeben. Bei der Vergabe haben Neubörgeraner Vorrang. "Wir wollen möglich machen, dass Senioren aus dem Ort ihren Lebensabend in ihrer Heimat verbringen können."



Für Dörpens SG-Bürgermeister Wocken stellt die Planung "einen Glücksfall für Neubörger" dar. "Es ist städtebaulich charmant und zentral gelegen."

Seinen Besuch in Neubörger nutzte Landratskandidat Burgdorf auch für einen Besuch in der Molkerei des Deutschen Milchkontors (DMK). Werkleiter Patrick Schildmacher informierte die Gäste über den Standort Neubörger, an dem aktuell 115 Mitarbeiter und vier Auszubildende beschäftigt sind.



Eine Million Euro investiert

Schildmacher zufolge wurde im vergangenen Jahr eine Million Euro in neue Technologien, die unter anderem die Prozesstechnik und technische Abläufe betreffen, investiert. Ab Mai soll nach Angaben des Werkleiters in Neubörger ein neues Spezialprodukt im Sauermilchbereich produziert werden.

Den Schwerpunkt der Produktion in Neubörger – einem von mehr als 20 DMK-Standorten in Deutschland – bilden Sauermilcherzeugnisse wie Schmand, saure Sahne und Crème fraîche. Die Produktpalette umfasst aber insgesamt rund 150 verschiedene Artikel von Joghurt aller Fettgehaltsstufen (Natur und Frucht, stichfest und gerührt) über Dickmilch und Kefir bis hin zu Buttermilch-Desserts. Abgefüllt wird vom 150-Gramm-Becher über 1000-Gramm- und 10-Kilo-Eimer bis hin zu Lebensmittel-Containern.