Wippingen. Der Neubau des Schützenhauses Wippingen ist bereits in Arbeit. Sein Vorgänger ist im Februar abgerissen worden. Die Investition der Gemeinde dafür ist der größte Posten im Haushaltsplan, den der Gemeinderat einstimmig beschlossen hat.

Das neue Schützenhaus, das an den vorherigen Schießstand angedockt wird, ist ein Neubau, der das bereits in den 1960er Jahren errichtete Vorgängergebäude ersetzt, wie Bürgermeister Hermann Gerdes (CDU) im Nachgang zur Sitzung mitteilt. Allerdings soll die Nutzung ausgeweitet werden. Die Räume sollen möglichst flexibel und damit multifunktional gestaltet werden, wie es aus dem Architekturkonzept hervorgeht. Demnach soll das neue Gebäude allen Vereinen und Gruppen in Wippingen zur Verfügung stehen. Im Neubau sind mehrere Abstellräume, eine Küche, ein Aufenthalts- und ein Mehrzweckraum vorgesehen. "Die beiden Versammlungsräume sind durch eine mobile Trennwand getrennt, so dass sich sowohl Großveranstaltungen wie auch kleinere Versammlungen neben dem Schießbetrieb realisieren lassen", heißt es im Konzept. Die gesamte Nutzfläche liegt laut Plan bei etwa 240 Quadratmetern.





Mit einer Gestaltung aus roten Dachziegeln, weißen Überständen und roten Klinkerwänden entspricht die Gestaltung den Kriterien der Dorferneuerung. Eine entsprechende Förderung schmälert die Gesamtkosten von rund 471.000 Euro, die aus der Investitionsliste der Gemeinde für das Jahr 2019 herausstechen. Der Zuschuss des Landes beläuft sich auf etwa 250.000 Euro, wie Hermann Wocken (CDU), Bürgermeister der Samtgemeinde (SG) Dörpen in der Sitzung sagte. Der Schützenverein selbst steuere 90.000 Euro bei. Für die Gemeinde bleibt etwa ein Betrag von rund 130.000 Euro übrig. Der Bau des Schützenhauses war "ein großer Wunsch der Bürger", wie Gerdes sagte.

Das gesamte Investitionsvolumen der Gemeinde bezeichnete Wocken als "beachtlich". In Summe liegt es bei 893.000 Euro, allerdings ergibt die Förderquote beziehungsweise Einnahmen einen abzüglichen Betrag von 481.000 Euro. Der zweite große Posten entfällt auf den Bau einer neuen Krippe, für den es derzeit allerdings noch keinerlei Pläne gebe, so Gerdes. Seit dem Sommer 2018 ist eine Krippengruppe übergangsweise im Haust Westhoff, das vom Papenburger St.-Lukas-Heim bewirtschaftet wird, untergebracht. Im April vergangenen Jahres war ein Neubau bereits für Sommer 2019 angekündigt worden. Für bevorstehende Pläne, die gemeinsam mit dem kirchlichen Träger erstellt werden sollen, ist in diesem Jahr ein Betrag von 75.000 eingeplant. Für den Ausbau von Ortsstraßen sind 175.000 Euro vorgesehen.

Die Schulden werden nach Plan bei null bleiben. "Wir gehen ohne Darlehen und Neuverschuldung in die Zukunft", sagte Wocken in Wippingen. Gemeinsam mit der Mitgliedsgemeinde Lehe seien die beiden Ortschaften die einzigen schuldenfreien in der SG. Für 2019 rechnet Wocken mit einem ausgeglichenen Haushalt. Der Gemeinderat hat dem Haushaltsplan einstimmig zugestimmt.





Ebenfalls Teil der Ratssitzung war die Verpflichtung des neuen CDU-Ratsmitgliedes Elisabeth Speller. Sie übernimmt den Sitz von Barbara Klapprott, die vor sieben Wochen nach langer Krankheit gestorben ist, wie Gerdes mitteilte. "Wir freuen uns, dass eine Frau nachgerückt ist." Wocken sprach von einem "extrem traurigen Anlass, den wir zu verkraften haben". Wocken glaube, es sei in Ihrem Sinne, dass Speller Klapprotts Platz einnehme. Klapprott hatte außerdem sieben Jahre lang den Posten der 2. stellvertretenden Bürgermeisterin inne. Im Gremium ist Hermann-Josef Piper (SPD) vorgeschlagen und einstimmig gewählt worden.