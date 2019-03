Steinbild. Die Zahl der Gastangler im Fischereiverein Steinbild und Umgebung ist auch im Jahr 2018 weiter angestiegen. Zufrieden ist der Verein mit den Wasserqualitäten seiner Gewässer. Das gab der Vorstand auf der Generalversammlung bekannt.

Die Vorsitzende Doris Albers wies in Verbindung mit der gestiegenen Zahl an Gastanglern auf die guten Wasserqualitäten in den Vereinsgewässern Alter Emsarm und die fließende Ems hin. „Dementsprechend breit ist die Palette der hier vorkommenden Fischarten.“

Eintrittsalter auf zehn Jahre gesenkt

Darüber hinaus sei der Beschluss des Vorstandes, das Eintrittsalter für Kinder auf zehn Jahre zu senken, eine gute Entscheidung gewesen. „Sie dürfen im Beisein eines Erwachsenen an unseren Gewässern angeln, wenn sie im Besitz der Fischerprüfung sind.“ Ausgegeben werde ein „eingeschränkter Erlaubnisschein.“ Zum Nachwuchs gehört laut Albers inzwischen eine rund 25-köpfige Gruppe in dem mehr als 300 Mitglieder zählenden Verein. „Von denen wohnt etwa die Hälfte der Petrijünger in der Nähe der Angelmöglichkeiten. Alle anderen haben eine weitere Anreise zumeist aus Westfalen.“

Zum Jahresprogramm des 1953 gegründeten Vereins gehörten laut Albers das Anangeln, bei dem Martin Hertel vor Petra Orlowsksy und Sascha Uchereck der erfolgreichste Fischer war, das Königsangeln mit Holger Hertel als Gewinner und das auch mit guter Beteiligung durchgeführte Raubfischangeln. Hier war Sascha Uchereck siegreich. Josef Ahillen sei auf dem Anglerball zum König proklamiert worden. Präsent war der Verein beim Umwelttag wie auch bei einer Versammlung des Landesfischereiverbandes.

Wasserqualität sogar sehr gut

Laut Gewässerwart Herbert Wessels ist die Wasserqualität sogar sehr gut. „Das haben wir bei in der Ems entnommenen Proben festgestellt.“ Die Sichttiefe habe von 65 bis 140 Zentimeter gelegen, der Sauerstoffgehalt betrug über das Jahr verteilt 7,5 bis 8,5 Milligramm pro Liter. „Bei den wenigen Niederschlägen im letzten Sommer hat sich zum Beispiel die Ems gegenüber dem Rhein ganz tapfer gehalten.“ Wessels sagte weiter, dass man 2018 insgesamt 200 Kilogramm Weißfisch, 16 Kilogramm Aal und, durch ein vom Land Niedersachsen gefördertes Aalprogramm, 48 Kilogramm Farm-Aale habe aussetzen können.

Nach den Worten von Domenik Cremering, der zusammen mit Hans-Hermann Eilers die Jugendabteilung leitet, gehören vier Mädchen und 21 Jungen zur Gruppe. Besondere Ereignisse waren Cremering zufolge das Königsangeln mit Uwe Fissler als Jugendkönig 2018. Mit einem schönen Barsch sei Tom Kröger Jugendraubfischkönig geworden. Beteiligt habe sich der Nachwuchs auch am Jugendgemeinschaftsangeln in Wesuwe.

Treue Mitglieder geehrt

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im Fischereiverein gingen für 50 Jahre an Meindert Goossens für 40 Jahre an Hans Kruth und Michael Röwekamp sowie für 25 Jahre an Joachim Albrecht, Hans-Josef Brand, Rainer Kramp, Thomas Raming, Jan Hofstra, Werner Frenzel und Bernhard Runde.