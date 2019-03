Walchum. Die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) in Walchum hat das Mindestalter für neue Mitglieder von 14 auf 15 Jahre erhöht. Darüber sowie über weitere Punkte informierte Vorsitzender Patrick Gerdes auf der Generalversammlung.

Der Vereinschef machte auf der Zusammenkunft deutlich, dass er sich eine höhere Teilnahme der Mitglieder an Veranstaltungen wünsche. „Ohne euch Jugendlichen kann unsere Landjugend nicht bestehen. Deshalb bitten wir um eure Motivation und euer Einbringen in die Organisation bei all unseren Aktionen, die im Vorfeld einiges an Aufwand und Arbeit bedürfen“, so Gerdes.

Neue Terassenüberdachung

Einen Dank zollte der Vorsitzende allen Mitgliedern, die beim Neubau der Terassenüberdachung am Mehrgenerationenhaus mitwirkten. Rückblickend auf das vergangene Jahr berichtete Schriftführerin Christina Nie von der Neuaufnahme von neun Mitgliedern, einem Kino- und Grillabend, dem Fastenmarsch, einer Autowaschaktion, der Tannenbaumsammelaktion sowie der Teilnahme an der Aktion „Sauberes Dorf“.

Wie bleiben Jugendliche auf dem Land?

Außerdem fanden nach ihren Worten mehrere Treffen mit der Historisch Ökologischen Bildungsstätte (HÖB), der Samtgemeinde Dörpen, der Gemeinde Walchum und der KLJB Hasselbrock statt. Die Zusammenkünfte beinhalteten die Ausarbeitung der Frage „Was können wir verbessern, damit die Jugendlichen heutzutage auf dem Land bleiben?“ Zurzeit laufen diesbezüglich die Planungen eines gemeinsamen Festivals auf Samtgemeindeebene.

Änderungen im Vorstand

Neue Gesichter brachten die Vorstandswahlen hervor. Die Versammlung wählte Jannik Fehrmann zum stellvertretenden Vorsitzenden für die nicht wieder kandidierende Andrea Fecker. Maren Fissler übernahm das Amt der Schriftführerin für die ausgeschiedene Christina Nie. Niels Klahsen bleibt erster Getränkewart und Malte Wessels sowie Svenja Ahrens bereichern den Vorstand als zweiter und dritter Beisitzer. Anna-Lena Nie wird im kommenden Jahr mit Matthias Behrens die Kasse prüfen.

Aushängeschild der Gemeinde

Walchums Bürgermeister Alois Milsch bezeichnete die Landjugend als Aushängeschild der Gemeinde und als lebendige Gemeinschaft. Milsch wünschte sich das Engagement der Jugend bei dem sozialen Dorfentwicklungsprogramm. Seitens der kirchlichen Gemeinde sieht die geistliche Begleiterin Liane Lütke-Harmann viel Energie im Verein. Dieses werde durch die Vielzahl an Aktivitäten deutlich. „Einer stärkt den anderen – behaltet dieses bei!“ forderte Lütke-Harmann die Mitglieder der KLJB auf.