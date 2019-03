Hasselbrock. Die Mitglieder der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Hasselbrock haben einen neuen Vorstand gewählt.

Während der Generalversammlung sprachen die Mitglieder ihrem Vorsitzenden Tim Glandorf das Vertrauen aus und wählten ihn erneut zu ihrem Vereinschef. Peter Kässens behält seinen Posten als Kassenwart. Eileen Germer verbleibt in ihrem Amt als stellvertretende Kassenwartin sowie Marc Glandorf in seinem Amt als stellvertretender Schriftführer. Für die nicht wieder zur Wahl stehende Pia Kröger wurde Jana Specker gewählt und wird zukünftig mit Moritz Uhlen als Beisitzer fungieren.

Zahlreiche Aktionen

Zu den Veranstaltungen des vergangenen Jahres gehörten Boßeln, „Six-Pack-Party“, liturgische Nacht, Osterfeuer, Spiel ohne Grenzen, Blutspende, Glaubenswoche, Friedensgebet, Erntedankfest und Winterfest, Dekanatskegeln, Dekanatsquiz, die Aktion „Wir warten auf das Christkind“ mit Kindern bis zur sechsten Klasse, sowie Vorstands- und Verbundratssitzungen. Des Weiteren teilte der Vorstand mit, dass für die Mitglieder neue T-Shirts angeschafft wurden. Zu den Hauptaktionen des letzten Jahres gehörten die Einweihung des erweiterten Geburtenwaldes und die dazugehörige Pflanzaktion von 16 Bäumen. Der Geburtenwald besteht mittlerweile aus 59 verschiedenen Bäumen wie Rot-Eichen, Rot-Buchen, Sommerlinden, veredelten Blutbuchen, Ginkgo-Fächerblattbäumen, Blauglockenbäumen, Mammutbäumen, Linden, Magnolien und Esskastanien.

Lob vom Bürgermeister

Bürgermeister Alois Milsch lobte in seinen Grußworten die vielen Aktionen der Landjugend Hasselbrock, die neben Veranstaltungen in eigener Sache auch Aktivitäten anbietet, von denen auch die Gemeinde profitiert. Milsch freute sich über die hervorragende Zusammenarbeit zwischen der Kommune und den KLJB-Gruppen Hasselbrock und Walchum. „Ich hoffe, dass ihr die Gemeinde hinsichtlich des sozialen Dorfentwicklungsprogramms mächtig unterstützen werdet, denn ihr plant quasi eure Zukunft auf dem Dorf“, so der Bürgermeister. Für das Engagement beim Projekt „Lust auf Land“ ernteten die Jugendlichen großes Lob.

Aktion am 11. Mai

Liane Lütke-Harmann, geistliche Begleiterin der KLJB Hasselbrock, zollte den Jugendlichen ihre Anerkennung „ Zu den Aktionen, die in eurem Sichtfeld gelegen haben, gehören Projekte mit der Kirche, Gemeinde, Kindern und vieles mehr – darauf bin ich sehr stolz. 46 ausgerichtete Veranstaltungen weisen auf fast wöchentlich ein Treffen hin“, betonte Lütke-Harmann. Sie wies auf das „Spiel ohne Grenzen“ am 11. Mai in Neusustrum hin, welches anstelle der „Six-Pack-Party“ und nur für Jugendliche aus dem Boje-Verbund stattfindet. Berthold Brandewiede, Vorsitzender des Kirchenvorstandes „Heilige Familie“ Hasselbrock, Jannik Fehrmann von der KLJB Walchum und Corinna Schulte vom Dekanatsvorstand bestätigten die gute Zusammenarbeit. Vorsitzender Tim Glandorf informierte die Mitglieder über die 72-Stunden-Aktion vom 23. bis 26. Mai sowie über ein Samtgemeindefestival am 17. August.