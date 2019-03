Heede. Mit ein Kilogramm Marihuana, ungefähr 20 Gramm Heroin und sechs Gramm Kokain hat die Polizei am Samstag in Heede einen 41-Jährigen und eine 22-jährige Beifahrerin erwischt. Gegen beide wurde Haftbefehl beantragt.

Die beiden mutmaßlichen Drogenschmuggler waren gegen 16.20 Uhr an der Industriestraße in Heede von Beamten des grenzüberschreitenden Polizeiteam (GPT) aus Bunde angehalten und kontrolliert worden, teilte die Polizei Emsland am Montag mit. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten die Betäubungsmittel.

Darüber hinaus führten die beiden zwei griffbereite Messer mit sich. Zudem war der 41-Jährige aus Lorup nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, steht unter Bewährung und ist "erheblich, einschlägig vorbestraft", heißt es in der Mitteilung. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück stellte beim Amtsgericht Papenburg einen Antrag auf Untersuchungshaft. Mangels Haftgründen wurde dort dann aber keine Untersuchungshaft angeordnet.