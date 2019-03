Dörpen. Die Industriestraße in Dörpen, an deren Ende die Einfahrt zur Papierfabrik Nordland steht, soll erst in einem Jahr saniert werden. Hintergrund ist der Umbau der Papiermaschine (PM) 2. Erste Arbeiten für das 116-Millionen-Euro-Projekt sind bereits im Gange.

"Zurzeit sind durchschnittlich 20 Fremdmonteure mit den vorbereitenden Arbeiten täglich an der PM 2 beschäftigt", teilt UPM-Sprecherin Kerstin Kleymann auf Anfrage mit. Doch dabei soll es nicht bleiben. "Im Herbst werden es für einige Wochen mehrere Hundert Fremdmonteure täglich sein." Das zieht entsprechenden Verkehr nach sich, wie Dörpens Gemeindedirektor Hermann Wocken in der Bürgerversammlung des Heimatvereins erklärte. Geplant war, die Industriestraße ab dem Kreuzungsbereich bis zur Papierfabrik zu erneuern. Alles sei bereits durchgeplant und durchfinanziert gewesen, so Wocken weiter, der abermals seine große Freude über die Investition des UPM-Konzerns in Dörpen ausdrückte. Jetzt aber hieß es: "Wir wollen den Umbau um ein Jahr verschieben", also auf Anfang 2020.

Straßensanierung kostet etwa eine Million Euro

Die Kosten für das Straßenprojekt belaufen sich auf rund eine Million Euro. Die Straße solle nach Vorgaben der höchsten Belastungsklasse, neuesten Standards und außerdem breiter gestaltet werden. Auch ein neuer Radweg ist an der Straße, die Wocken als eine der meist befahrenen in Dörpen nannte, geplant. Bis dahin solle die Straße notdürftig repariert werden.





Damit ist das Vorhaben der Gemeinde auf den UPM-Zeitplan abgestimmt. "Der eigentliche Umbau der Papiermaschine 2 beginnt im Herbst. Die Inbetriebnahme ist dann für Ende November 2019 geplant", teilte Kleymann weiter mit. Der finnische Mutterkonzern UPM investiert in den Dörpener Standort Nordland insgesamt 116 Millionen Euro. Trotz der vielen Fremdmonteure entfalle ein Großteil der Kosten eher auf die Anlagen und Maschinen. Die PM 2 soll von einer Fein- zu einer Glassinpapiermaschine umgebaut werden. Glassin bezeichnet ein Spezialpapier, das unter anderem für Etiketten, aber auch für Verpackungen und E-Commerce-Anwendungen sowie für den Einsatz im Medizin und Hygienebereich gebraucht wird, teilte UPM im April 2018 mit. Durch die Investition werde das Unternehmen dem steigenden Bedarf gerecht.

Gemeinde will Lkw-Verkehr lenken

Im Straßenverkehr insgesamt sollte es wegen des Umbaus "keinen großartig spürbaren Unterschied" geben, teilt Kleymann auf Nachfrage weiter mit, denn "die Arbeit verteilt sich auf unterschiedliche Arbeitszeiten und Schichten". Als allgemein spürbar allerdings empfindet ein Besucher der Versammlung den Lkw-Verkehr von der Bundesstraße (B) 401 über die B 70 in Richtung Dörpen. Wocken zufolge fahren jährlich insgesamt 90.000 Lkw über die Autobahn (A) 31 Nordland an und von dort weg. Er bestätigte die Situation als "teilweise prekär". Auf weitere Nachfrage teilte er mit: "Gemeinsam mit weiteren Partnern hat die Gemeinde Dörpen vor, die Lkw künftig so zu lenken, dass sie von der A 31 bis zur Abfahrt in Dörpen-Haar die B 401 nutzen und damit über die neue Direktanbindung ins Industriegebiet beziehungsweise Güterverkehrszentrum (GVZ) Emsland gelangen. Das Eingangsportal ins GVZ soll somit über die B 401 und die Kreisstraße 157 entwickelt werden."