Dörpen. Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschland (KFD) Dörpen hat in ihrer Generalversammlung 15 neue Mitglieder begrüßen können und zeigte sich erfreut über den Zuwachs.

Das Vorstandsteam erinnerte vor etwa 70 Zuhörerinnen an die Veranstaltungen des abgelaufenen Vereinsjahres, heißt es in einer Mitteilung der KFD Dörpen. Auch die Vertreterinnen der einzelnen KFD-Gruppen, darunter die Seniorinnengruppe, Kreativgruppe der Seniorinnen, Handarbeitsgruppe, Gruppe „Runter vom Sofa“, der Frauenchor „Carmina Cantare“, der Bibelkreis, der Liturgiekreis, die Gruppe liturgischer Tanz, die Messdienerinnengruppe, die Tanzgruppe „Mascara“ und die Mutter-Kind-Gruppen, berichteten.

Als Gastredner war Diakon Burkhard Becker eingeladen. Er gab einen Einblick in sein Tätigkeitsfeld als Diakon für die Pfarreiengemeinschaft Dersum, Dörpen und Heede. Für das Jahr 2019 stehen unter anderem die Teilnahme an der Frauenkundgebung in Ahmsen mit der Aufführung „Anatevka“, eine Fahrt ins Blaue, ein Familienfrühstück, Teilnahme am Hümmlinger Pilgerweg, Fahrten zur „mystischen Nacht“ nach Bad Zwischenahn und zum Weihnachtsmarkt auf dem Programm, wie Teamsprecherin Bianca Sievers in ihrem Ausblick mitteilte.

Hingewiesen wurde außerdem auf die bundesweite Unterschriftenaktion der KFD „#MachtLichtAn“ zu den Missbrauchsfällen in der Katholischen Kirche.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.kfd-dorpen.de.