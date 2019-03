Walchum. Die Darsteller der Theatergruppe Walchum-Hasselbrock bringen die Komödie „Der Heiler von Walchum“ von Bernd Kietzke auf die Bühne.

Das Stück in drei Akten handelt von den unkonventionellen Methoden des Landarztes Dr. Bacchus: Wein und Hausmannskost. Das ruft wiederum die Dienstbehörde auf den Plan. In der Praxis von Dr. Bacchus in Walchum sorgen die Bürgermeisterin Minna, die Sprechstundenhilfe Lore Ley, der Abgesandte der Ärztekammer Hans, die Raumpflegerin Ambrosia, Dauerpatientin Wilma, Privatdetektivin Lisa, Bauernsohn Bodo und der gescheiterte Schauspieler und Taugenichts Ebby sowie weitere schräge Persönlichkeiten mit ihren ehrgeizigen Visionen, geheimnisvollen Missionen und außergewöhnlichen Charakteren für ein heilloses Chaos. Schließlich dient die Praxis gleichzeitig auch als Kommunikationszentrum der Gemeinde.

Viele Verwirrungen, Peinlichkeiten und Turbulenzen bieten den Gästen humorvolle Vorstellungen, teilt die Theatergruppe mit. Die Premiere findet am Freitag, 15. März, um 19.30 Uhr statt. Die nächste Vorführung erfolgt am Sonntag, 17. März, um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Weitere Aufführungen finden am Samstag, 23. März, Sonntag, 24. März, und Freitag, 29. März jeweils um 19.30 Uhr statt.

Alle Vorstellungen erfolgen im Heimathaus in Walchum. Die Eintrittskarten sind im Vorverkauf bei der Bäckerei Uhlen in Walchum sowie an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt für die jeweiligen Vorstellungen beträgt 6 Euro. Der Eintritt für die Aufführung am 17. März inklusive Kaffee und Kuchen beträgt 9,50 Euro. Einlass ist immer eine Stunde vor Beginn.