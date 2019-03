Heede. Der Landkreis Emsland will einen finanziellen Beitrag für die bereits im Bau befindliche Erweiterung und Sanierung der Grundschule in Heede leisten. Aus der Kreisschulbaukasse soll ein Zuschuss in Höhe von knapp 150 000 Euro gewährt werden.

Einstimmig sprach sich der Kreisschulausschuss auf seiner Sitzung im Forum der Berufsbildenden (BBS) Schulen in Papenburg für eine entsprechende Förderung der Maßnahme aus, die ein Gesamtinvestitionsvolumen von 1,24 Millionen Euro umfasst, für die die Samtgemeinde (SG) Dörpen als Trägerin aufkommt. Die finale Entscheidung über die Gewährung trifft der Kreisausschuss.

„Es handelt sich um ein verschachteltes Gebäude, das nicht mehr dem Stand der Dinge entspricht“ Christoph Exeler vom Fachbereich Bildung des Landkreises

Der erste Spatenstich für das Bauvorhaben am Schulgebäude aus dem 1950er-Jahren erfolgte im vergangenen September. Bei laufendem Unterrichtsbetrieb entstehen derzeit eine Mensa, die auch als Aula genutzt werden kann, sowie drei Klassenräume. Beide Komplexe werden an das bestehende Schulgebäude angedockt. Bis zu Beginn des neuen Schuljahres im August soll alles fertig sein.

„Es handelt sich um ein verschachteltes Gebäude, das nicht mehr dem Stand der Dinge entspricht“, teilte Christoph Exeler vom Fachbereich Bildung des Lankreises während der Sitzung in Papenburg mit. Die Heeder Grundschule zeigt nach seinen Worten eine „typische Entwicklung“ für viele Grundschulen im Landkreis. „Bis vor wenigen Jahren waren die Schülerzahlen rückläufig. Jetzt gibt es durchweg steigende Prognosen“, so Exeler.

Schülerzahlen steigen

Die Prognose der SG Dörpen sieht vor, dass die Grundschule in Heede aufgrund der gestiegenen Geburtenzahlen ab dem Schuljahr 2019/2020 je zwei erste Klassen aufnehmen wird, was längerfristig zu einer Zweizügigkeit der Schule führe. Aktuell werden mehr als 100 Jungen und Mädchen in sechs Klassen unterrichtet.

Allee mittig über den Schulhof

Der Rat der Gemeinde Heede hatte sich unlängst in seiner jüngsten Sitzung mit dem Plan zur Gestaltung des neuen Umfeldes an der Grundschule befasst. Wie Bürgermeister Antonius Pohlmann (CDU) mitteilte, soll mittig über den Schulhof eine Allee verlaufen, gesäumt von acht neu gepflanzten Bäumen. An dem einen Ende führt sie in den Haupteingang der Schule, am anderen Ende ist die Bushaltestelle vorgesehen. Ebenfalls nahe der Allee ist der Fahrradab- stellbereich vorgesehen. Die Anzahl der Parkplätze soll auf mehr als 30 erweitert werden. Ebenfalls Teil der Planung ist ein sogenanntes „grünes Klassenzimmer“, das eventuell nördlich der Allee entstehen soll,. Auf der gegenüberliegenden Seite und damit südlich der Allee ist der Spielplatz und das Aufstellen von Kleingeräten vorgesehen. Gesprächsthema im Heeder Rat war außerdem ein Multifunktionsraum, der ebenfalls umgesetzt werden soll.