Dörpen. Bürgermeister Manfred Gerdes (CDU) hat sich in der öffentlichen Bürgerversammlung des Heimatvereins Dörpen verärgert gezeigt über den Vandalismus und Videoüberwachung am Busbahnhof gefordert. Auf die wachsende Bevölkerung in Dörpen allerdings blickte er mit Freude, auch auf die dadurch entstehenden Kosten.

Gerdes sprach von einer "Handvoll Idioten", die machen, "was wir uns nicht gefallen lassen dürfen". Es handele sich um "eine geringe Anzahl von Leuten, die herumrandaliert". Im Oktober 2018 gab die Gemeinde bekannt, 5000 Euro für Hinweise zu zahlen, die zur Ergreifung der Täter führen, die für weitere Fälle von Vandalismus und Einbrüchen im zweiten Halbjahr 2018 verantwortlich waren – ohne Erfolg. Zuletzt vermeldete die Polizei Ende Februar erneut Schäden durch beschmierte Wände an der Oberschule, darunter Hakenkreuze und ein Glied. Auch der Bügel eines Fahrradständers wurde in Mitleidenschaft gezogen, Hinweisschilder wurden besprüht und eine Scheibe an der alten Turnhalle am Busbahnhof eingeschlagen.





Mit der Polizei gebe es wegen solcher Fälle eine "intensive Zusammenarbeit", auch Gespräche mit den Städten Lingen und Papenburg. Zu den "Maßnahmenpaketen" gehörten eine vermehrte Streifentätigkeit sowie Straßenbeleuchtung auch in der Nacht. Er appellierte außerdem an die rund 50 Besucher der Versammlung, sensibel zu sein. Wer etwas sehe, solle zum Hörer greifen und die Polizei informieren. In der Versammlung sprach Gerdes sich nun für Videoüberwachung im Bereich Busbahnhof aus und kalkulierte den Gegenwind von Datenschützern in seiner Ansprache gleich mit ein. Seiner Ansicht nach fühlten Bürger sich aber unsicher. Man müsse deshalb zu Mitteln greifen, die mitunter nicht gut geheißen würden. Auch die Kameras am Bahnhof Dörpen, die dort seit der Eröffnung Anfang Juni 2015 installiert sind, hätten sich bewährt.

Weiteres Ärgernis für den Bürgermeister ist die Sanierung der Kreisstraße (K) 112, die zwischen der Dörpener Hauptstraße und der Bundesstraße 70 verläuft. „Wir sehen nicht den Baufortschritt, den wir gerne hätten“, sagte Gerdes. Das Wurzelwerk der Bäume habe dem Abwasserkanal stärker zugesetzt als erwartet. Und die Versorgungsfirmen würden derzeit nicht weiterkommen, weil sie zu viele Aufträge hätten. Ende November zeigte sich die Verzögerung der Arbeiten, deren Abschluss für das Jahresende 2018 geplant war. Neues Fertigstellungsziel ist in diesem Frühjahr.

Erfreut zeigte Gerdes sich über die Entwicklung der Bevölkerungszahl in Dörpen. Seit 1980 habe sich diese von damals 2528 auf heute 5507 etwa verdoppelt. „Ich kann immer wieder nur appellieren: Bei dieser Sache nicht nachlassen“, scherzte er. Ebenso positiv wertete er die steigende Zahl der Kinder in Betreuungseinrichtungen. Sie seien zwar eine Zukunft, die Geld kostet, aber „das ist so gewollt“. In 2017 und 2018 entfielen knapp 330.000 Euro jährlich auf den Zuschuss für Kindergärten. Ab 2019 bis 2022 werde dieser Betrag auf 450.000 Euro steigen. „Das ist dem Kindergartenneubau geschuldet“, sagte Gerdes. Die dritte Einrichtung soll im August fertig werden. Aber: Die Firmen hätten Hochkonjunktur und es seien noch nicht alle Arbeiten vergeben. Daher seien die geplanten Kosten von 1,5 Millionen Euro noch nicht ganz fix.